Bloomberg Law rapporte qu’un tribunal fédéral américain a tranché définitivement dans le litige qui opposait les membres du groupe Spirit’s à ceux de Led Zeppelin. Les musiciens de Spirit’s accusaient ceux de Led Zeppelin d’avoir plagié leur chanson « Taurus » pour enregistrer leur méga-hit « Stairway to Heaven ».Les membres du jury ont considéré qu’il y avait bien quelques similitudes sonores entre les deux oeuvres, mais les avocats de Led Zeppelin ont gagné la dernière manche en exigeant que la décision du jury soit basée sur l'interprétation des deux chansons par un groupe générique et non les enregistrements des deux oeuvres.Le procès, qui a subi de nombreux rebondissements, avait débuté en 2014 quand la succession d’un des musiciens de Spirit’s avait déposé une plainte pour infraction à la propriété intellectuelle contre Led Zeppelin.Il fait dire que de grosses sommes étaient en jeu. Selon Radar Music, la valeur de la propriété intellectuelle de « Stairway to Heaven » atteint 500 millions de dollars. Uniquement depuis le début du nouveau millénaire, le groupe a encaissé 12 millions de dollars US en droits de radiodiffusion.De plus, le distributeur des contenus musicaux de Led Zeppelin, Warner, a évalué que les ventes des albums qui contiennent la chanson ont dépassé 400 millions de dollars US et qu’à elle seule, la bande maîtresse vaut 100 millions de dollars US.Il y a quatre ans, la telco américaine Verizon a versé 2 millions de dollars US à Led Zeppelin uniquement pour obtenir pendant trois mois l’exclusivité du téléchargement de la chanson. Et l’an dernier, les membres du groupe ont refusé le 8 millions de dollars US que leur offrait Cadillac pour utiliser la chanson une seule fois dans le cadre d’une publicité diffusée lors du Super Bowl.