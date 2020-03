Combien de cas de coronavirus au Canada. Photo : Radio-canada

EN DIRECT – Le premier ministre du Québec François Legault a indiqué que toutes les entreprises et tous les commerces de la province devront fermer leurs portes jusqu’au 13 avril, à l’exception des « services essentiels ».Ces établissements devront fermer au plus tard à minuit, demain.Les autorités de la santé publique ont indiqué que le Québec comptait actuellement 628 cas de coronavirus.À ce jour, le bilan fait toujours état de 4 morts et d'une personne guérie. Au moins 1888 personnes sont en attente d'un résultat de test.Contrairement à la Saskatchewan, le Manitoba et le Nouveau-Brunswick, le Québec ne fait plus la distinction entre les cas confirmés et les cas probables. Il en est de même pour l'Ontario, la province la plus touchée par le coronavirus, qui a annoncé aujourd'hui 1 autre décès et 80 nouveaux cas de COVID-19.Hier, le gouvernement du Québec a confirmé l'interdiction des rassemblements intérieurs et extérieurs afin de donner le pouvoir aux policiers de faire respecter les directives de la Santé publique si nécessaire.À Montréal, l'administration Plante a également annoncé l'ouverture d'une nouvelle clinique de dépistage à la place des Festivals, au centre-ville. Ladite clinique a ouvert ses portes ce matin.Plus de détails à venir