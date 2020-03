Paul-Matthieu Grondin, Bâtonnier du Québec

Chères consœurs, chers confrères,: Plusieurs d’entre vous nous ont demandé un document vulgarisé qui s’adresse à la réalité des bureaux d’avocats. Vous le trouverez ici. À l’instar de l’immense majorité des Québécoises et des Québécois, vous avez des préoccupations importantes et bien réelles quant à l’incertitude économique et à vos emplois. Plusieurs avocats travaillent dans des structures qui sont en tous points semblables à n’importe quelle PME québécoise. Sachez que nous ne l’oublions jamais. Nous sommes en contact constant avec les autorités gouvernementales quant aux mesures d’aide proposées.Je le répète : ça sera loin d’être parfait, mais nous travaillerons fort et nous nous en sortirons.: En réponse à une question fréquemment posée hier: nous sommes bien conscients que la dénomination « services juridiques » n’était probablement pas catégorisée au bon endroit hier sous le titre « services gouvernementaux prioritaires ». Cela a été clarifié hier soir sous la rubrique services gouvernementaux et autres services prioritaires Pour plus de certitude, nous reconfirmons que les cabinets privés sont inclus et visés par les termes « services essentiels ». Cela dit, nous vous enjoignons fortement à travailler uniquement à distance et à parler à vos clients uniquement à distance, dans la mesure du possible. La santé doit demeurer la priorité. Ça ne pourrait pas être plus clair.: Le MJQ fait des progrès rapidement, et je les félicite. Plusieurs solutions sont envisagées pour tenir des auditions en ligne au cours des prochaines semaines. Vous en aurez les détails au fur et à mesure des développements, mais sachez qu’on se dirige probablement vers des solutions Microsoft Teams.Nous sommes bien conscients que plusieurs d’entre vous ont des appréhensions quant à l’utilisation de ces moyens technologiques et que par conséquent, une formation pourrait être nécessaire. Nous trouverons les solutions qui s’imposent, à distance, avec nos partenaires.: Nous avons pris bonne note de certains commentaires du premier ministre hier et nous travaillons à préciser la situation avec le MJQ. Suivez la tuile COVID-19 sur le site du Barreau; nous y publions les informations dès que nous les recevons. Encore une fois, les jugements s’appliquent - cela dit, nous sommes dans une situation extraordinaire qui requiert le doigté et le jugement de tous.: Nous sommes en contact avec les associations étudiantes pour répondre à toutes les questions et tous les commentaires. Évidemment, je reconnais et je comprends très bien leur angoisse du moment.Notez bien : Cette infolettre ne sera pas publiée demain. Nous vous revenons vendredi le 27 mars 2020.Pour la pratique dans les tribunaux, merci de suivre l’information en continu sur notre site Web. N’hésitez pas à joindre le groupe Facebook « Avocates et avocats du Québec - Groupe d’entraide - COVID19 ».Pour toute question : covid19 à barreau.qc.ca Meilleures salutations,Paul-Matthieu GrondinBâtonnier du QuébecCe bulletin sera disponible en anglais sous peu, ICI.