La Société québécoise d’information juridique (SOQUIJ) et le Centre d’accès à l’information juridique (CAIJ) s’associent pour offrir aux membres du Barreau du Québec un accès gratuit au plumitif afin de soutenir l’administration de la justice, dans une perspective de télétravail et de distanciation physique.« SOQUIJ fait de l’accessibilité à la justice un élément fondamental de sa mission. Nous sommes heureux de pouvoir nous associer avec le CAIJ au service de ce principe qui nous est cher où l’accès aux palais de justice est restreint en ces temps extraordinaires », affirme la présidente du conseil d’administration de SOQUIJ, MeJusqu’au 13 avril prochain, les avocats désirant obtenir gratuitement l’accès au plumitif devront communiquer avec le service de repérage documentaire du CAIJ en composant le 1 844 596-CAIJ (2245) ou au moyen du clavardage , et ce, du lundi au jeudi de 8 h à 20 h ainsi que le vendredi de 8 h à 17 h.Les coûts de cette mesure exceptionnelle seront partagés en parts égales par SOQUIJ et le CAIJ en vue de préserver l’accessibilité à la justice en cette période de crise sanitaire.Les citoyens pourront par ailleurs aussi continuer d’accéder gratuitement au plumitif par l’entremise des cliniques juridiques et des Centres de justice de proximité de la province.