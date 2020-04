Me Jocelyne Tremblay, directrice de l'école

Après avoir analysé plusieurs scénarios quant à la tenue de l'évaluation finale et de l'évaluation finale de reprise de la session d'hiver 2020, l’École du Barreau a trouvé une solution qu’elle a communiquée hier à tous ses étudiants.« Cette décision permettra aux étudiants inscrits au programme de formation de la session d'hiver 2020 de terminer leur session, de faire leur évaluation finale et de devenir éligibles au stage, conformément au Règlement sur la formation professionnelle des avocats, et ce, dans un délai s'apparentant à celui du calendrier de l'année scolaire 2019-2020 », écrit la directrice de l’école, MeAinsi, il a été décidé que l’examen final aura lieu le 25 mai. Il se fera en ligne via une plateforme technologique dont les modalités d’accès seront communiqué plus tard. Les étudiants auront 5 heures pour compléter l’examen, mais disposeront d’une plage horaire de 24 heures; ils pourront débuter à l’heure qui leur convient. Ils devront aussi consentir, de façon électronique, à respecter une déclaration d'intégrité.Le plus gros changement de cette évaluation concerne le nombre de sujets à traiter. Alors qu’un examen régulier compte six sujets, l’examen spécial «Covid-19» n’en comportera que deux, soit les Obligations et le Droit du travail.Le droit pénal, et le droit administratif, que les étudiants n’avaient pas encore étudiés durant la session, ne seront pas dans l’examen. Les deux sujets sont abordés dans trois livres qui comptent en tout plus de 1200 pages.