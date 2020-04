L’avocat d’Edmonton Peter Sankoff

L’avocat d’Edmontonn’est pas resté les bras croisés alors que tout espoir de stage d’été s’envolait pour les étudiants. Il a créé le 100 Interns Project pour placer des stagiaires en droit partout au Canada auprès d’avocats qui ont bien voulu participer.« Chacun des mentors est juste trop cool et d’être associé à n’importe lequel serait formidable », souligne avec enthousiasme l’avocat criminaliste à CBC.Me Sankoff comprend bien le problème des étudiants jusque là privés de stage : en tant que professeur à l’Université de l’Alberta, il en croise pas mal. C’est d’ailleurs en voulant lui-même prendre deux stagiaires qu’il a eu l’idée.Après la fermeture des palais de justice, plein d’étudiants se sont trouvé sans stage… et Peter Sankoff a reçu plus d’une centaine de candidatures.« C’était comme un armageddon nucléaire, illustre l’avocat et professeur. Il n’y avait plus aucune job. Tout est disparu en un clin d’oeil. Il y avait cette foule de gens qui non seulement perdait du travail, mais des opportunités et de l’espoir. »L’idée de Me Sankoff : trois semaines de stage à temps partiel pour 20 $ de l’heure auprès de 17 grands avocats et chercheurs du Canada, basés autant à Vancouver qu’à Toronto. Au mois de juin, il espère avoir placé 100 stagiaires.Au début de la semaine, 41 étudiants étaient déjà placés, dont certains de l’Université McGill.