est décédé le 25 avril dernier au CHUS Fleurimont des suites d’une longue maladie.Il avait 76 ans.Admis au barreau le 25 juin 1969, il a exercé sa profession à Montréal, puis à Varennes.Durant 30 ans, il a été animateur au séminaire sur les techniques de plaidoirie pour le Barreau du Québec.Nommé juge à la Cour du Québec le 19 mai 1990, il a exercé sa fonction de juge avec compétence, avec un grand sens des responsabilités et un profond sens de la justice et de l’équité, mentionne l’avis de décès Il a participé à de nombreux comités, de même qu’aux séminaires pour les nouveaux juges et sur la conduite du procès.Né à Verchères et fils de feu Gaston Chicoine et de feu Fabienne Larose, il laisse dans le deuil son épouse Francine Beaudet, ses trois enfants Marie-Josée (Marc Bélisle), Annie (Eric Chouinard) et Mathieu (Katherine Ste-Marie Cordeau), ses six petits-enfants qu’il adorait, sa sœur Claudette, son frère feu René (Denise Provost), ses beaux-frères Jean-Guy Beaudet (Denise Gaudreau) et Stéphane Beaudet, ses belles-sœurs Diane Beaudet et Manon Beaudet (Guy Demers), des neveux et nièces, des cousins et cousines ainsi que de nombreux parents et amis.En raison des circonstances actuelles et des restrictions de rencontre, les funérailles sont repoussées à une date ultérieure.