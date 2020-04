Me Sandrine Habra. Source : LinkedIn

Medélaisse la Caisse de dépôt et placement du Québec où elle travaillait depuis un an pour devenir la conseillère juridique d’IPEX, un groupe d’entreprises oeuvrant dans le domaine des systèmes de tuyauteries thermoplastiques.L’ancienne de l’Université de Sherbrooke, où elle a complété son baccalauréat en droit, a étudié à la maîtrise à Turin en Italie avant de décrocher son doctorat à l’Université de Montréal l’an dernier.Avant sa maîtrise en Italie, Me Habra a toutefois mené sa pratique solo en droit corporatif et commercial de 2011 à 2015. Après un stage comme chercheure à Paris, les 3 Brasseurs l’ont recrutée en 2017 pour qu’elle devienne leur conseillère juridique, une profession qu’elle n’a plus quitté.Outre son nouveau poste chez IPEX, Me Habra fait partie du conseil d’administration du Jeune Barreau de Montréal et de l’Association of Corporate Counsel à Washington depuis quelques mois.