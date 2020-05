Me Mathieu Auger

Meétait associé depuis près de deux ans au sein de Auger Saucier Avocats et conseillers d’affaires. Il joint maintenant les rangs de Calex Légal, où il se consacrera au droit des affaires.« Ayant cumulé de nombreuses années d'expérience dans le domaine du droit des affaires, l'expertise de Me Auger inclut les planifications corporatives et fiscales, les stratégies de protection d’actifs, ainsi que les fusions et acquisitions », énumère l’équipe de Calex Légal dans un courriel envoyé à Droit-inc.« Son arrivée nous permet d'ajouter une autre corde à notre arc et de continuer dans notre mission de rendre des conseils légaux de haute qualité plus accessibles. »Me Auger en a fait du chemin depuis son Barreau en 2010. Il est passé de Langlois, à consultant en développement des affaires, à JGW Avocats et conseillers d’affaires, puis à GBV Avocats avant d’ouvrir son propre cabinet en août 2018.L’avocat a aussi fondé deux entreprises avant de se lancer en droit à l’Université Laval en 2004. Altius, une entreprise en design de murs d’escalade de laquelle il a été le président de 2001 à 2005, et Arrosatech, un entreprise spécialisée en design d’irrigation, dont il a été le président pendant 10 ans (1997-2007).