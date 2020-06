Me Chanel Alepin. Photo : Alepin Gauthier.

SERJ, c’est le Service d’échange et de référencement juridique en ligne lancé par le cabinet Alepin Gauthier la semaine dernière.Son but : offrir une alternative aux avocats du Barreau du Québec désireux de référer un dossier à l’externe en raison d’un conflit d’intérêts, d’incapacité de procéder ou de difficulté liée à une situation particulière, comme la pandémie de la COVID-19.Vous êtes un avocat en contentieux qui se fait demander par sa cousine de l’aider dans son divorce? SERJ sert à ça.Tout se fait sur la plateforme web de SERJ, et ce n’est « pas grave si le client n’a pas été rencontré ni appelé », souligne l’associée MeLes dossiers sont pour l’instant proposés à l’interne chez Alepin Gauthier, ce qui leur permet de garder leurs avocats actifs. Pour un cabinet familial, c’est important.« On est une entreprise familiale, et c’est important pour nous de garder nos gens le plus possible, indique Me Chanel Alepin. C’est comme ça qu’on n’a pas fait de coupures au niveau des juristes, mais en même temps, il faut les occuper ces gens-là! Sinon ça ne fait pas de sens à long terme pour le cabinet. »Référer un dossier sur SERJ comporte en outre des avantages pour les avocats : 50 $ envoyé au courriel professionnel de l’avocat « dans les 24h de la référence valide reçue », et une heure de formation gratuite provenant de la banque de formation continue d’Alepin Gauthier.Si Alepin Gauthier ne peut absorber tous les dossiers ou ne peut traiter certains à cause de leur domaine de droit, SERJ les référera aux « top référeurs », les avocats ayant déjà transmis plusieurs dossiers sur la plateforme.« Si quelqu’un fait plus de 10 références dans l’année, il se voit octroyer le titre de top référeur de SERJ, et puis là ses avantages augmentent : 75 $ au lieu de 50 $ par référence », illustre Me Alepin.« Il y a aussi des opportunités qu’on va créer pour faire de l’échange entre les avocats et professionnels de l'industrie, poursuit l’associée. Par exemple, on a les Huissiers de justice Paquette qui ont manifesté leur intérêt pour parler de sujets en lien avec la signification en temps de COVID-19. Les avocats vont vraiment pouvoir poser de vraies questions qui vont les aider dans leurs dossiers. »La plateforme est déjà active. Pour référer un dossier sur SERJ, il suffit de donner ses informations (nom, courriel inscrit au Barreau…), celles de la référence (courriel, domaine de droit, descriptif sommaire…), et de confirmer.