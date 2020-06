Me Véronique Armelle Kuemo, avocate spécialisée en litige fiscal. Photo : Alepin Gauthier.

Me Julie Lessard. Photo : BCF

Me Annie Francescon. Photo : Bernard & Brassard

Bernier Beaudry

Me Patricia Chamoun. Photo : Chamoun Legal Inc

Me Marie-Ève Lajoie. Photo : LinkedIn

De Grandpré Chait

Delegatus

Me David P. Little. Photo : Dentons

DS Avocats

Me Sam Coppola. Photo : Gascon.

GBV Avocats

Gowling WLG.

Langlois avocats

Me Julie Lessard. Photo : BCF

Me François Bélanger. Photo : Lavery

Me Mathieu Laflamme. Photo : McCarthy Tétrault

Me Amine Bakas. Photo : Monette Barakett

PFD Avocats

Me Geneviève Hallé-Désilets. Photo : Robic

Me Isabelle Simard. Photo : Simard Boivin Lemieux

Me Ron Toledano. Photo : Spiegel Sohmer

Stikeman Elliott

Me Éric Archambault. Photo : TCJ Avocats

Vous l’attendiez impatiemment?Quoi qu’il en soit, elle est de retour!Droit-inc revient en force cette semaine avec des nouvelles de bureaux inédites.Installez-vous confortablement et savourez notre tour d’horizon hebdomadaire, lequel, espérons-le, vous offrira un regard inédit sur les activités de vos concurrents.À vos lunettes!Le cabinet Alepin Gauthier offre, cette semaine encore, ses informations juridiques « à petites doses ».Dans ce nouvel article, Meanticipe les conséquences fiscales de la prestation canadienne d’urgence (PCU).Avocats et avocates, si vous avez bénéficié de la PCU, cet article est fait pour vous!Saviez-vous qu’une réforme majeure de l’immigration au Québec est en gestation? Celle-ci, nous dit-on, pourrait complexifier l’accès à une résidence permanente dans la belle province.Pas de panique! L’avocate-associée Meet l’avocate Mesont là pour vous aider à y voir plus clair!Leur dernier article, publié sur le site du cabinet BCF, questionne les impacts de cette réforme sur les travailleurs étrangers.Le cabinet Bernard & Brassard prend soin de vous. C’est le moins que l’on puisse dire!L’une de ses membres, l’avocate Me, propose d’aider les entreprises… à sa façon.En effet, son plus récent article dresse un rapide survol des mesures de prévention pour une rouverture sécuritaire des locaux d’entreprises, tel que les définit la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail.Parions qu’il en aidera plus d’un!Vite, vite… ressortez vos lunettes!Le cabinet Bernier Beaudry, en effet, promeut également son expertise juridique.Dans un article récemment publié, le cabinet confirme surveiller de près les changements en matière de permis de travail, comme annoncé le 12 mai dernier par le gouvernement fédéral.À surveiller… surtout si vous œuvrez en droit de l’immigration!La collaboration entre l’avocate Meet la chaîne de Danièle Henkel se poursuit!Cette semaine, l’avocate Me Chamoun, comme le confirme le LinkedIn de son cabinet, examine les obligations de locataires commerciales au temps de la COVID-19.À consulter… surtout si vous appréhendez des problèmes avec vos baux commerciaux.Ne manquez pas le dernier texte de Me, avocate au cabinet Crochetière Pétrin!Me Lajoie, plus précisément, revient sur l’affaire de la pyrrhotite à Trois-Rivières, une histoire qui a fait couler beaucoup d’encre, et notamment couvert par Droit-inc. Dans son texte, l’avocate décortique plus précisément la position de la Cour d’appel sur les moyens soulevés par les entrepreneurs.Medésirait-elle pratiquer le journalisme?Trêve de plaisanterie. L’avocate-associée chez De Grandpré Chait, plus sérieusement, a récemment rédigé un article sur la prolongation des délais de prescription, une décision prise par décret en mars dernier.Le collectif d’avocats Delegatus n’est pas en reste!Le collectif a en effet annoncé, le 3 juin dernier, qu’il rejoint Regroupement des firmes de services professionnels indépendantes.L’objectif de cette manoeuvre? De favoriser et de valoriser l’entrepreneuriat pour contribuer, notamment, à accélérer la relance de l’économie québécoise.À suivre… pour voir si cela fonctionnera!Une autre récompense pour Dentons!Espérons qu’ils s’en réjouissent. Le cabinet, plus précisément, a été reconnu par CPE Analytics à titre de cabinet d’avocats de premier plan au Canada pour les opérations de capital de risque.L’associé-directeur, Me, n’a pas caché sa joie.« Nous sommes extrêmement fiers de ce que notre équipe a accompli l’an dernier, a-t-il déclaré, selon les informations présentes sur le site internet du cabinet.DS Avocats est là pour vous!Le cabinet a annoncé, le mois dernier, en partenariat avec JURIDIM, les Apéros de l’Immo, un cycle de présentation sur des thèmes juridiques et opérationnels.Surveillez bien leur compte LinkedIn : d’autres événements pourraient suivre!L’avocat Mea récemment rédigé un texte, quelque peu… inusité.Paru sur le site internet du cabinet Gascon, cet article aborde les conséquences de la COVID-19… sur l’industrie cinématographique. Cet enjeu, disons-le, demeure pour le moment largement méconnu.On y apprend notamment, en marge de l’annulation du Festival de Cannes, qu’une édition virtuelle du marché du film aura lieu du 22 au 26 juin prochain.Vous n’avez plus d’excuse, comme le conclut Me Coppola lui-même, « Bon festival! »Les membres du cabinet GBV auraient-ils la main sur le coeur?Cette annonce d’avril dernier nous permet, du moins, de le supposer.Le cabinet a en effet confirmé, sur sa page Facebook, la remise d’un don initial de 25 000$ à la Croix-Rouge canadienne.Plus important : le cabinet compte perpétuer ce « partenariat » tant et aussi longtemps que la crise de COVID-19 perdura.Peut-être, en profiter pour féliciter vos collègues, non?Gowling tente par tous les moyens de se démarquer : le cabinet a annoncé, au début du mois dernier, le lancement anticipé de la plateforme de propriété intellectuelle (PI) GOXL.De cette façon, le cabinet espère offrir aux titulaires et aux conseillers en PI un accès simplifié à des connaissances pointues pour le permettre de demeurer compétitif sur les marchés internationaux.Reste à voir si cela fonctionnera…Les membres du cabinet Langlois aiment relever les défis!La page Facebook du cabinet le confirme : en date du 5 juin, les membres du cabinet, selon un classement dévoilé par CCI Française au Canada, auraient parcouru (tenez-vous bien)... 5 768 kilomètres!À pied ou en vélo, définitivement, rien ne les arrête!Serez-vous en mesure de relever le défi à votre tour? La balle est dans votre camp.Ces avocats ont une bonne raison de célébrer!Meset, ont été reconnus comme des chefs de fil dans leur domaine de pratique respectif, selon l’édition 2021 du prestigieux répertoire Best Lawyers.Il ne reste plus qu’à savoir comment ils décidèrent de célébrer cette nouvelle. Pour le moment, l’Histoire ne le dit pas…Les bonnes nouvelles pleuvent chez Lavery.Le cabinet a récemment annoncé la nomination de l’un de ses membres, Me, au CA de Garantie de construction résidentielle, un organisme à but non lucratif.Me Bélanger, en l'occurrence, est associé au sein du groupe Litige et règlement des différends.L'expertise qu’il y a acquise, nous sommes en droit de le supposer, l’aidera dans le cadre de ses nouvelles fonctions.Le cabinet McCarthy Tétrault fait les choses en grand!Plusieurs associés du cabinet, en effet, dont Mesont rédigé un article intitulé « COVID-19 et fonds d’investissement privés: et maintenant? »Disponible au sein de leur centre de relance de la COVID-19, leur article présente des informations pertinentes sur des enjeux d’affaires liés à la pandémie.Ne manquez pas le dernier article de Me, Barreau 2019.Le jeune avocat, dans celui-ci, revient sur une pratique en apparence toute simple… et de plus en plus répandue : la prise de température de salarié au temps de la COVID-19.Le texte, paru sur le site internet du cabinet Monette Barakett, aborde les éléments à considérer par les employeurs.Osler se tient occupé!Le cabinet a effectivement mis à jour récemment son blogue sur la gestion des risques et la réponse aux crises.En ces temps de pandémie, une telle initiative est la bienvenue!Seul hic : ledit blogue n’est disponible qu’en anglais. Une version française pour bientôt?Meont récemment rédigé un papier fort utile sur le régime des marques de commerce.Leur article revient sur le jugement de la juge de la Cour supérieure du Québec, l’honorableCet article, et bien plus encore, depuis le site internet de PFD Avocats!Que se passe-t-il de bon chez ROBIC?Plusieurs choses. En l'occurrence, vous y trouverez plusieurs conseils juridiques importants, comme l’article de l’avocate MeL’auteure nous apprend plusieurs choses, notamment que le moment est bien choisit pour déposer des brevets et marques de commerce aux États-Unis.Avocats et avocates en droit de la propriété intellectuelle, à vos marqueurs!Cette nouvelle commence à dater, mais allons-y, gâtons-nous!Me, deux spécialistes en droit de la construction, tous deux associées chez Simard Boivin Lemieux au bureau de Saguenay, ont de bonnes raisons de célébrer!Les deux associés ont en effet offert des conférences, dans le cadre de formation continue offerte par l’Université Laval, plus tôt cet hiver.Un privilège, qui, disons-le, n’est pas accordé à tous…Le cabinet Spiegel Sohmer à un joueur important dans sa manche, en la personne de l’avocat MeCe dernier a en effet offert une conférence, en avril dernier, dans le cadre d’un webinaire en collaboration avec The Association of Corporate Executive Coaches.Une chose est sûre : plusieurs de ses collègues devaient se réjouir pour lui!Le cabinet Stikeman Elliott travaille fort, très fort…Vous avez besoin d’une preuve?Le cabinet a récemment dressé un panorama exhaustif des plans de relance économique mis en oeuvre par les gouvernements provinciaux et territoriaux à travers le pays.À la recherche d’informations factuelles? Vous risquez d’obtenir plusieurs informations utiles dans le descriptif consacré au Québec.Avez-vous lu le dernier texte de l’avocat-associé MeAvec son article, publié sur le site internet du cabinet TCJ, l’avocat revient sur les obligations d’immatriculation au REQ pour la location d’un chalet.