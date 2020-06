Une juge récemment nommée fait l'objet d'une enquête. Photo : CBC

La jugede la Cour provinciale du Manitoba est actuellement non affectée avec rémunération. La Commission d’enquête sur la magistrature se penche sur une plainte à son égard.« Je peux confirmer qu’une plainte a été transmise à la Commission d’enquête sur la magistrature concernant la juge Christina Cheater, et aucun commentaire supplémentaire ne sera fourni », indique l’administratrice de la Commission d'enquête,La juge en chef de la Cour provinciale,, a refusé une demande d’entrevue, mais a reconnu qu’il y avait une plainte concernant la juge Cheater. Elle a été nommée en février dernier à la Cour provinciale à Dauphin.La Commission d'enquête sur la magistrature enquête sur les plaintes qui concernent de mauvais comportements ou l’incapacité de juges. Cependant, les audiences sont privées et les détails ne sont pas fournis au public à moins que les plaintes soient envoyées à un Conseil de la magistrature.« C’est très sérieux qu’un juge, nouvellement nommé ou pas, fasse l’objet d’une enquête de la Commission d’enquête sur la magistrature », affirme, qui est un professeur de droit à l’Université du Manitoba.« Que cela survienne aussi tôt dans le mandat de la juge Cheater est regrettable, et reflète la nature de l’inconduite alléguée », dit Gerard Kennedy.La juge Christina Cheater n’a pas répondu à des demandes d’entrevue.La juge est nommée dans deux causes de cour de petites créances impliquant son entreprise familiale. Elle était aussi visée par des ordonnances judiciaires saisissant une portion de son salaire pour rembourser de nombreuses dettes en 2019.On ne sait pas si Christina Cheater a divulgué ces poursuites judiciaires lorsqu'elle a posé sa candidature à la Cour provinciale, ni si cela fait l'objet de la plainte.Les candidats pour la magistrature doivent remplir un document qui pose la question suivante : « Une affaire antérieure ou actuelle, comme un intérêt commercial, une poursuite civile ou une question personnelle, pourrait-elle vous embarrasser publiquement ou nuire à la réputation de la Cour si vous devenez juge? »Une autre question demande aux candidats s’ils sont au courant de « poursuites de petites créances directes ou éventuelles envers leur personne ou leurs associés ».« C’est comme toute demande d’emploi, bien que, surtout pour les candidatures à la magistrature, on est censé être honnête », indique Gerard Kennedy.« Ils veulent certainement s’assurer que ceux qui sont juges sont de bonne foi », poursuit-il.Depuis le 1er juin, la Cour provinciale demande aux candidats de se soumettre à de nouvelles questions de sécurité. Elles incluent par exemple leurs activités sur les réseaux sociaux, leur dossier de crédit, leurs impôts ou des faillites.La porte-parole du tribunal,, n’a pas précisé si l’enquête concernant la juge Cheater découle de ces nouvelles dispositions, mais a plutôt rappelé les changements qui sont intervenus dans la Loi sur la Cour provinciale depuis le 1er janvier.Ils impliquent une révision du processus de nomination des juges. La Cour a regardé ce que font d’autres cours provinciales et a décidé de rendre publiques certaines vérifications qui ont lieu durant le processus de vérification, selon Aimee Fortier.Avec les informations de CBC