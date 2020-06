Stephen Poloz. Photo : Olser, Hoskin & Harcourt

Osler, Hoskin & Harcourt a annoncé l’arrivée d’un tout nouveau conseiller spécial à ses bureaux de Toronto et Ottawa dès le 1er août : l’économiste, qui était le gouverneur de la Banque du Canada durant les sept dernières années.« En tant qu'économiste très respecté et conseiller auprès des gouvernements, des chefs d'entreprise et des organisations commerciales, Stephen est bien placé pour offrir à nos clients ses conseils stratégiques alors qu'ils adaptent leurs stratégies d'affaires pour répondre aux défis et occasions extraordinaires à venir », s’est réjoui l’ associé directeur d'OslerAu cours de sa carrière, M. Poloz a notamment dirigé la politique monétaire du Canada et supervisé le fonctionnement de notre système financier, et a plus récemment contribué à la réponse financière mondiale face à la pandémie de la COVID-19.À titre de président et chef de la direction d'Exportation et développement Canada, il a beaucoup travaillé avec des entreprises canadiennes axées sur le commerce international et soutenu des investissements canadiens dans des pays étrangers.Actif à l’internationale, il est un membre clé de la délégation canadienne aux réunions internationales du G7, du G20, du Fonds monétaire international, du Forum économique mondial de Davos et des réunions internationales de Bâle en Suisse.