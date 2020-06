Simon Jolin-Barrette. Photo : CORIM

procédera à des « modifications aux responsabilités de certains membres du Conseil des ministres », selon le communiqué de presse, une information d'abord rapportée par le quotidien La Presse.quitterait le Conseil du Trésor pour prendre la barre du ministère de la Santé.Christian Dubé serait remplacé au Trésor par, qui rejoindrait donc le « trio économique » de François Legault, constitué du ministre de l’Économie,, et du ministre des Finances,Sonia LeBel aura la responsabilité de conclure les négociations sur le renouvellement des contrats de travail des employés de l’État et de poursuivre à l'automne les travaux parlementaires sur le projet de loi 61, une mesure législative contestée de relance économique.Elle laisserait sa place à la Justice à, jusqu'alors titulaire de l'Immigration. Celui-ci resterait leader parlementaire.François Legault devrait en faire l’annonce entre 14 h et 15 h lundi.Ancien procureur, Me Jolin-Barrette était avocat au service juridique de la Ville de Montréal avant de se faire élire en tant que député de Borduas sous les couleurs de la CAQ en 2014.« J'œuvrais principalement en droit public, indiquait Me Jolin-Barrette à Droit-inc après son élection . Je me chargeais des dossiers en matière d'injonctions, je donnais des opinions juridiques et je faisais aussi beaucoup de droit de l'urbanisme. Il y avait aussi des litiges concernant les règlements municipaux. Je devais alors défendre la position de la Ville de Montréal. »L’ancien de l’Université de Sherbrooke a depuis été porte-parole en matière de Justice, ministre de l’Éducation et était ministre de l’Immigration jusqu’au remaniement du premier ministre.