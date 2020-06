Me Imran Ahmad. Photo : Blakes

Les nouvelles des bureaux pullulent, semaine après semaine.Vous avez du mal à vous y retrouver? Droit-inc à sélectionner les meilleurs pour vous.Voici notre tour d’horizon des nouvelles des bureaux, qui, espérons-le, vous aideront à découvrir ce qui se passe chez… vos rivaux.Un article est récemment paru sur le site internet du cabinet Blakes.Rédigés par les avocats-associés Meset l’avocat Me, leur texte discute du projet de loi 64, qui propose de moderniser le régime de protection des renseignements personnels du Québec.Deux avocats du cabinet BCF ont rédigé un article, récemment. Il s’agit de Mes, associé, et deLeur texte, publié jeudi dernier, porte sur le projet de loi 64, qui propose de modifier diverses lois traitant de la protection des données par les institutions du secteur privé et du secteur public, dont la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.Le cabinet Cain Lamarre récidive.Son groupe en droit du travail et de l’emploi, encore une fois, a mis à jour le bulletin « Travail et COVID-19 » du cabinet, pour aider les employeurs à surmonter les enjeux liés à la gestion de leurs ressources humaines.Cette fois-ci, le cabinet, plus précisément, examine des répercussions de la prolongation de la prestation canadienne d’urgence.Le 21 juin dernier, l’avocat Me, dans une récente publication Facebook, a souligné la journée nationale des autochtones.Il en a également profité pour faire la promotion de son projet politique Liberté-Nation, qui promeut l’indépendance du Québec.L’avocat Mea rédigé un article récemment sur le site internet du cabinet De Grandpré Chait.Dans son article, le Barreau 2012 mentionne les répondants de certaines sous-catégories de licences, des entrepreneurs généraux et spécialisés principalement, seront assujettis à suivre un certain nombre d'heures de formation continue, à partir du 1er avril 2022.L’avocat Mea rédigé un article sur le site internet du cabinet Deveau.Son article aborde l’enjeu de la réparation offerte à des victimes de préjudice corporel.L’institut Fasken a du nouveau.Le cabinet a récemment organisé un webinaire sur les chaînes d’approvisionnement en minéraux et les technologies vertes.Cette séance a été animée par les avocats Meset, et s’est tenu en anglais.Gowling a annoncé, lundi dernier, de nouvelles initiatives sociales.Le cabinet a en effet lancé son propre Plan d’action en matière de réconciliation, un document qui devrait aider le cabinet à remédier aux discriminations et mauvais traitements infligés par le Canada contre les peuples autochtones.Le document en question, assure-t-on, énonce clairement comment il contribuera aux efforts de réconciliation.L’avocat-associé, Me, et les avocats Meset, ont rédigé un article récemment, publié sur le site internet du cabinet Langlois.Leur texte revient sur l’affaire Heritage Handoff Holdings, LLC v. Ronald Fontanella, et aborde l’importance des déclarations et garanties fondamentales dans le domaine des fusions et acquisitions.Le cabinet Lavery a annoncé une nomination, jeudi dernier.Me, associée au sein du groupe de Droit du travail et de l’emploi, a été nommée administratrice du conseil d’administration de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.Le cabinet, en l’occurrence, estime que cette nomination témoigne de son engagement à la faveur de la croissance de l’industrie manufacturière du Québec.Saviez-vous que le cabinet Legal Logik intervient dans les écoles?Avant le déchainement de la pandémie au Québec, l’avocate Mea animé des ateliers de sensibilisation sur l’intimidation, en partenariat avec Éducaloi.Dans un article publié lundi dernier, Meet l’étudiant en droit, abordent l’essor du sport électronique.Ils se demandent, en l’occurrence, s’il s’agit d’une solution sportive temporaire ou, au contraire, d’une pratique à part entière.L’avocat Mea rédigé un article récemment, sur le site internet du cabinet Morency.Son texte revient sur une décision de la Cour supérieure du Québec dans l’affaire Béliveau c. Municipalité de Lacolle.Comme le rappelle le Barreau 2005, la décision de la Cour supérieure confirme qu’il existe une limite à la protection que représentent les frais de dépense d’un élu.L’avocat Mea contribué à un article du The Lawyer’s Daily, jeudi dernier.L’avocat torontois, dans ses explications, fournit une description détaillée des mesures en santé et sécurité que les employeurs devront appliquer, afin de diminuer les risques de propagation de la COVID-19 en milieu de travail.Le cabinet Osler a mis à jour, au début du mois, son blogue sur le droit des régimes de retraite et des avantages sociaux.La dernière contribution en date, rédigée par Me, associée, aborde un sujet qui gagne en intérêt, soit le rôle des communications électroniques respect des obligations de divulgation des administrateurs de régimes de l'Ontario.Dans un nouvel article, le cabinet ROBIC a salué l’audace d’un autre de ses clients.La publication en question vante le travail de Shapeshift3D, une entreprise de logiciels qui se spécialise dans la personnalisation d’objets adaptés au corps humain. L’entreprise, en raison de la COVID-19, a réorienté ses activités et a réussi à développer un masque qui s’ajuste parfaitement à chaque individu.Le cabinet Robinson Sheppard Shapiro a organisé, mercredi dernier, un webinaire sur le secret professionnel.L’événement a été présenté par Me, associé, et Barreau 2002.Offerte par le Barreau du Québec, cette activité est reconnue aux fins de la formation continue obligatoire des avocats.Me, associée et chef du groupe Fusions et acquisitions au bureau de Montréal, a discuté récemment avec Les Affaires.La Barreau 2002 s’est entretenu avec le magazine sur les défis liés aux négociations en fusions et acquisitions, dans le cadre de réunions virtuelles.L’avocat-associé Meet l’avocate Meont rédigé un texte récemment, publié sur le site internet du cabinet Stein Monast.Avec leur texte, les deux avocats reviennent sur une décision de la Cour d’appel, qui a rendu un arrêt qui élargit les pouvoirs accordés à un contrôleur aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.TCJ organisera un camp juridique, entre le 6 et le 13 juillet prochain.L’événement s’adresse aux enfants de 10 à 14 ans. Il aidera ces derniers, à coup de leçons en ligne, à découvrir différents aspects de la loi.Le tout animé par des avocats et avocates, dont : MesetL’avocat Mea rédigé un article récemment, publié sur le site internet du cabinet Trivium.Son article, diffusé lundi dernier, s’intéresse aux responsabilités du syndicat de copropriété durant la pandémie de COVID-19.