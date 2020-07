Comment débuter un nouvel emploi en pleine pandémie? . Photo : Secrétaire-inc.

Obtenir un emploi est une source de réjouissance. Combien parmi vous (avouez-le) avez sorti le champagne pour célébrer une telle occasion?Mais en ces temps de COVID-19, une telle nouvelle peut aussi… créer son lot d'angoisses et d’anxiété.Après tout, réfléchissez : comment s’adapter à un nouvel emploi… à distance?Voici cinq conseils d’Attorney at Work, qui vous aideront à débuter votre nouvel emploi du bon pied, malgré les incertitudes créées par la pandémie de COVID-19.Révolu le temps des (longues) activités d’accueil et d’intégration, où vous vous mêlez aux autres recrues.Peut-être recevrez-vous un ordinateur portable par la poste ; serez-vous connecté au réseau du cabinet depuis votre propre ordinateur.Quoi qu’il en soit, vous devez être adaptable. Souple. Agile.Surtout, vous devrez faire preuve d’une certaine autonomie. Dès le premier jour, que cela vous plaise ou non.Petit conseil : parlez à des membres des ressources humaines avant votre premier jour, histoire d’obtenir des détails utiles concernant votre premier jour.Certains cabinets agiront comme des pros. Ils vous intégreront à distance facilement, tandis que d’autres pourraient sembler… dépasser.Encore une fois, soyez flexible et patient. Renseignez-vous à propos des exigences technologiques auprès des ressources humaines.Le plus grand cauchemar d’un emploi longue distance, après tout, n’est-il pas d’être confronté à des problèmes techniques facilement prévisibles? Par exemple, de découvrir que votre mac est incompatible avec le réseau de votre nouvel employeur?À méditer.Vous recherchez le manuel d’accueil de l’employé?Vous ne pourrez pas demander à vos nouveaux collègues.Dans des circonstances normales, nous interagissons avec ces derniers.COVID-19 oblige, vous serez contraint à des efforts supplémentaires.N’hésitez donc pas à configurer des enregistrements, pour conserver des traces audios ou visuelles de vos interactions avec vos collègues et votre supérieur immédiat.Vous serez ainsi moins tendus et pourrez interagir plus facilement avec vos collègues, tout en ayant la confiance de retrouver facilement, grâce à vos enregistrements, les informations et détails dont vous aurez besoin pour travailler.Recueillir des enregistrements, c’est bien.Recueillir des notes, c’est encore mieux.Optez pour des techniques d’enregistrement ne vous libère pas du bon vieil exercice de prise de notes.Au besoin, vous pourrez vous tourner vers vos enregistrements pour compléter vos notes.Vous éviterez aussi d’être pris au dépourvu lors d’une réunion. Parce que personne n'aime entendre « Je ne crois pas que nous en avons discuté ».Être la nouvelle recrue n’est jamais facile ; travailler à distance ne fait qu’ajouter à votre pression.Visualisez vos premiers jours ; conservez votre estime. Cela vous aidera à faire bonne impression et à performer sur le terrain virtuel.