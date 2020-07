Me Nancy Leggett-Bachand. Photo : UQAM.

Meétait déjà présidente du Conseil des diplômés de la Faculté de science politique et de droit de l’UQAM. Elle est maintenant aussi la présidente du Conseil institutionnel des diplômés de l’université au grand complet, succédant àLe Conseil institutionnel a pour but d’assurer la gestion des activités liées aux diplômés en encourageant la collaboration entre les Conseils de diplômés et en proposant des stratégies en matière de relations avec ceux-ci.Elle-même diplômée en droit de l’UQAM en 1991, Me Leggett-Bachand est directrice générale de Justice Pro Bono depuis 2013 , administratrice du Centre communautaire juridique de la Rive-Sud et de la Fondation Eulalie-Durocher, ainsi que membre du Conseil des normes de la publicité.Dans le cadre de ses fonctions au sein de Justice Pro Bono , Me Leggett-Bachand s’est notamment occupée du redressement financier de l’organisme et de la création d’un évènement phare pour la levée de fonds annuelle.Elle également s’occupe de négociation d’ententes avec, notamment, le Barreau du Québec, le Barreau de Montréal, des cabinets d’avocats, SOQUIJ, KPMG-Secor, Justice Canada, le CN et l’Hôpital de Montréal pour enfants.Depuis 2017, elle organise des virées dans les communautés du Nunavik , dans le Grand Nord québécois, afin d’aider les Inuits à obtenir un meilleur accès à la justice.Au tout début de sa carrière, le Barreau 1992 a fait son stage et pratiqué le droit des assurances au sein de l’étude Desmarais Picard Garceau Viens, maintenant Pasquin Viens. Me Leggett-Bachand a par la suite obtenu un DESG (gestion) de l’HEC, un certificat en relations publiques, et un microprogramme en prévention et règlement des différends plus récemment.L’avocate a alors enchaîné les postes de directrice générale pour Hebdos Québec pendant 10 ans, le Conseil québécois du commerce de détail (2009-2010), et la fondation de Loto-Québec Mise sur toi (2010-2012).