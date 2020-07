Graham Ross. Photo : BLG.

Les cabinets sont de retour en piste.Été ou non, leurs activités internes confirment qu’ils se tiennent occupés.Pour cette raison, Droit-inc vous présente d’autres nouvelles de bureaux… en espérant qu’elles vous permettront de découvrir ce qui se trame chez vos rivaux.Le cabinet BLG a annoncé récemment le lancement de « Prochaine étape @ BLG.com », une initiative qui vise à aider ses clients à aller de l’avant.Ce programme, plus précisément, propose d’aider les entreprises à surmonter les contrecoups de la pandémie de COVID-19.« Depuis le début de la pandémie, nous nous sommes efforcés d’épauler nos clients non seulement pour qu’ils survivent, mais également pour qu’ils innovent et se positionnent de manière à saisir de nouvelles occasions », affirme, chef des relations clients chez BLG.En l'occurrence, ce programme doit aider les entreprises à mieux comprendre les mesures provinciales et fédérales en matière de financement adoptées pendant la crise de COVID-19.L’associé et auteur Meest intervenu récemment dans le Globe and Mail.À la suite de la publication du rapport de Davies intitulé L’OPA hostile est morte. Vive l’OPA hostile?, le quotidien canadien a tenu à rencontrer Me Atkinson pour savoir ce qui se profile à l’horizon dans le domaine des offres publiques d’achat hostiles.Le cabinet Fasken célébrera la Fierté 2020 avec des athlètes canadiens, le 8 juillet prochain.Le cabinet accueillera, le temps d’un webcast, l’Olympienne canadienneet l’espoir olympique, pour une entrevue en direct avec des avocats des bureaux de Montréal, Toronto, Ottawa, Vancouver et Calgary.L’allocution de bienvenue sera prononcée par l’associé directeur du cabinet, MeLapointe Rosenstein Marchand Melançon a partagé une nouvelle sur l’un de ses associés, MeMe Moraitis, en effet, a été nommé membre du Comité de liaison avec la Cour du Québec, chambre civile du Barreau de Montréal.Ce comité a pour mandat de faire le pont entre les avocats du Barreau de Montréal et les juges de la chambre civile de la Cour du Québec.Me, associé et agent de brevets au sein du groupe Propriété intellectuelle de Lavery, s’est vu récompensé, dernièrement.Ce dernier, en effet, a été reconnu comme chef de file parmi les professionnels en brevets dans l’édition 2020 du répertoire IAM Patent 1000: The World’s Leading Patent Professionals.Double gratification : cette distinction repose sur des sondages menés auprès des pairs.Le cabinet McCarthy Tétrault n’est pas en reste : le cabinet a annoncé le lancement MT❯Version, une nouvelle division de traduction juridique.Ce nouveau service tire parti de l’intelligence artificielle et de l’expertise de professionnels afin, notamment, de respecter les attentes et échéances de ses clients.Le cabinet espère de cette façon offrir à ses clients un service adapté à leurs besoins, qui consacrera à l’exercice de la traduction juridique toute l’attention qu’elle exige.Le cabinet Norton Rose Fulbright ne reste pas les bras croisés face aux enjeux sociaux du moment.Dans un communiqué récent, le cabinet a confirmé son intention de faire front commun contre le racisme, l’intolérance et la brutalité.Du même coup, le cabinet confirme s’être engagé, il y a déjà longtemps, à améliorer ses normes en matière de diversité et d’inclusion.Osler a organisé un webinaire, dernièrement, sur un sujet brûlant d’actualité : la fierté et les enjeux reliés à la diversité.L’événement en question a pris la forme d’une discussion informelle avec, directeur général et conseiller juridique principal chez Goldman Sachs.Me, associé chez Osler et président du Réseau fierté Osler, y a également participé.L’avocate en droit du travail Mese tient occupée.Associée spécialisée en droit du travail et de l’emploi, elle est particulièrement sollicitée par bon nombre d’employeurs, dépassés par les difficultés qu’entraîne la pandémie de COVID-19.Me Chevalier conseille les entreprises sur les difficultés en milieu de travail pendant la pandémie, ce qui la pousse à consacrer une part croissante de son travail à des questions comme les mises à pied temporaires, les rappels au travail, l’élaboration de politiques, la communication avec les employés, la sécurité sur le lieu de travail et le recentrage des priorités de l’entreprise en fonction de la nouvelle normalité.