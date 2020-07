Me Chantal Couturier. Photo de courtoisie.

Me Juliette Champagne. Photo de courtoisie.

Me Annie Beaudin. Photo de courtoisie.

Me Josée De Bellefeuille. Photo de courtoisie.

Par voie de communiqué, le Conseil des ministres a annoncé la nomination de six juristes, mercredi dernier.Voici des détails sur chacun d’entre eux.Mequittera le ministère des Transports, où elle travaille comme sous-ministre adjointe, et deviendra la prochaine vice-présidente de la Société québécoise des infrastructures. Sa nomination sera effective à la fin de l’été, à compter du 31 août prochain.« Je suis très heureuse de me joindre à l’équipe de la SQI. Il s’agit d’une très belle organisation », nous a-t-elle confié, lorsque nous l’avons contactée.« C’est un très beau défi ; un très beau mandat. J’en suis très contente », s’est-elle empressée d’ajouter.La SQI pourra bénéficier de son expertise diversifiée, et, en particulier, juridique. Dans le cadre de ce mandat, Me Couturier contribuera principalement à la mise en oeuvre de la Vision immobilière du Québec, en plus de veiller aux bonnes performances de l’organisation.Me, pour sa part, fait son entrée au ministère de la Justice.La Barreau 1991 quitte le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration, et devient sous-ministre associée au ministère « de »Double diplômée de l’Université de Montréal, elle détient un doctorat en droit international public de l’Université Paris II - Panthéon-Assas (1999).Elle a notamment travaillé, entre 2009 et 2014, au ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur, avant d’oeuvrer à l'ENAP à partir de 2014.Meest désignée vice-présidente du Tribunal administratif du travail (TAT), à partir de lundi prochain.Jointe par Droit-inc, Me Beaudin s’est dite « très heureuse de la confiance » qu’on lui accorde.Assumer ces nouvelles responsabilités, pour elle, signifie une « belle continuité ».« C’est un nouveau défi, mais j’ai déjà une bonne connaissance de l’équipe et des dossiers en cours. J’anticipe une transition en douceur », a-t-elle affirmé.La Barreau 1991 a été nommée en 2011 à la Commission des lésions professionnelles comme juge administrative. Son mandat s’est poursuivi avec le TAT, à sa création le 1er janvier 2016.Me, Barreau 1989, est nommée secrétaire générale associée au ministère du Conseil exécutif et greffière adjointe, chargée du Secrétariat à la législation et du Secrétariat du Conseil exécutif.Ancienne de l’Université Laval, sa nomination sera effective à compter du 10 août prochain.Jointe par courriel, Me De Bellefeuille a semblé se réjouir.« Je suis très honorée de la confiance que me témoigne le gouvernement! Je sais que je pourrai compter sur le soutien de collègues engagés et talentueux », a-t-elle écrit.Toujours au ministère du Conseil exécutif, qui relève directement du premier ministre, Meest nommé, à compter du 17 août, secrétaire adjoint à la législation.Barreau 1998, Me Genest-Boileau a étudié à l’Université Laval. Il a travaillé, entre 1998 et 2013, au ministère de la Santé et des Services sociaux.Il travaille au ministère du Conseil exécutif depuis 2013.Mereste à la Régie du logement, excepté qu’il y agira comme régisseur.Sa nomination sera effective lundi prochain, 13 juillet. Le Barreau 1989 occupe présentement le poste de greffier spécial à cette régie.Me Des Rosiers a obtenu son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 1988.La Régie, tribunal administratif, dispose de la compétence exclusive dans le domaine du logement locatif ; elle est chargée d’entendre toutes les demandes relatives au bail de logements.