Me Michel Massicotte. Photo : Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte

Eric Salvail. Photo : Radio-Canada.

André Boisclair. Photo : Radio-Canada

Meest reconnu comme un plaideur chevronné. Au cours de sa pratique en droit criminel et pénal, il a surtout développé une expertise dans le domaine des infractions à caractère économique.Mais l’avocat oeuvrant chez Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte semble se développer une nouvelle spécialisation… Depuis plusieurs mois, il représente l’ancien animateur, accusé d’agression sexuelle, de harcèlement criminel et de séquestration.Or, on a appris mardi que c’est également Me Massicotte qui défendra, l’ancien chef du Parti québécois, lui aussi accusé d’agression sexuelle – armée, dans son cas.Le plaideur est reconnu pour ses interrogatoires serrés – on se souvient notamment de son contre-interrogatoire musclé en février dernier, à l'endroit de, la victime alléguée d’Éric Salvail.Me Michel Massicotte était l’avocat de l’ancien premier ministre, à l’époque de l’enquête Mâchurer de l’UPAC. Il a aussi défendu, l’ex PDG de SNC-Lavalin, qui a écopé d’une peine assez légère (20 mois de prison à domicile) pour une imposante affaire de corruption. Il a également plaidé à la Commission Gomery et à la Commission Charbonneau.En 2015, le Barreau du Québec lui a remis la distinction d’avocat émérite.