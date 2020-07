Me Frédérique Lambert. Photo : Facebook.

Fraîchement admise au Barreau, Meest aussi fraîchement employée comme avocate par Couture Avocats, le cabinet de la chroniqueuse chez Droit-inc MeLe cabinet d’avocats semblait tout aussi content d’accueillir sa nouvelle avocate.« Nous sommes très heureux que tu demeures au cabinet avec nous Frédérique! » écrivait l’équipe du cabinet dans une publication sur Facebook.« Les études de droit sont un long processus, en plus de l’école du Barreau et d'un stage de six mois. Pendant cette pandémie, tu as su t'adapter pour compléter tes études et vivre une assermentation "hors cour". Ce fut tout un défi! Encore félicitations et bienvenue dans l’équipe! »L’ancienne étudiante de l’UQAM poursuivra donc sa carrière en droit criminel et pénal au sein de Couture Avocats, spécialisé en défense dans des causes d’agression sexuelle, de garde et contrôle, de production de stupéfiants, de vol à l’étalage, de refus d’obtempérer, de méfait public, de menace de mort, négligence criminelle et encore plus, comme l’énumère le site web du cabinet.