Hanane Azouz, conseillère juridique principale chez Desjardins. Photo: LinkedIn

Mes Sylvie Bourdeau, Martin Legault et Guillaume Synnott du cabinet Fasken. Photos : Site Web de Fasken

Me Eric Reither, associé chez Norton Rose Fulbright. Photo: Site Web de Norton Rose Fulbright.

Cette transaction, qui s’élève à un montant d’environ 60,5 M$ canadien, est effective depuis le 15 juillet dernier.Desjardins, avec cette transaction, acquiert aussi PurpleBricks Canada. Cette dernière, maison de courtage immobilier, compte plus de 200 employés en Ontario, au Manitoba et en Alberta, contre 300 au Québec pour DuProprio. Les deux forment une société de vente et d’achat dans le domaine de l’immobilier.Dans le cadre de cette transaction, Desjardins était représenté par deux membres du Barreau du Québec, employés de Desjardins,, conseillère juridique principale, et, directeur principal aux Affaires juridiques.Ils ont pu compter sur le soutien de Mesetdu cabinet Fasken.Dans un courriel transmis à Droit-inc, la directrice des communications de Purplebricks a indiqué que le groupe était représenté par Me, associé chez Norton Rose Fulbright.« Grâce à notre offre concurrentielle en financement hypothécaire et avec cette nouvelle acquisition, nous continuerons d'appuyer les gens, qu'ils optent pour un courtier ou pour un service sans intermédiaire », a notamment affirmé, président et chef de la direction du Mouvement DesjardinsDe son côté,, président et chef de la direction de DuProprio, n’a pas caché sa joie de revenir au Québec.« Redevenir propriété québécoise, c'est une bonne nouvelle pour DuProprio, nos employés et nos clients. Nous sommes heureux de nous joindre à la grande famille de Desjardins. Nous sommes un service qui a été créé par et pour les Québécois, afin d'offrir une alternative innovante et positive pour tous ceux et celles désirant vendre leur propriété sans intermédiaire », a-t-il affirmé.Rappelons, enfin, que DuProprio a remporté une double victoire judiciaire contre l’industrie du courtage immobilier, comme le rapportait Droit-inc récemment.