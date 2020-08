Me Gerry Pecht a été élu. Photo : Site Wen de Norton Rose Fulbright

Celui qui était chef du groupe litiges et résolution de conflits chez Norton Rose Fulbright prendra la tête de la compagnie.Mea été élu comme prochain chef de la direction mondial au sein du cabinet qui possède des bureaux un peu partout dans le monde, dont un à Montréal.Me Pecht remplacera Me, qui était à la tête de Norton Rose depuis 2002. Il a été le premier à être nommé chef de la direction mondiale, en 2013, après la fusion de Norton Rose (basé à Londres) et de Fulbright & Jaworski (basé à Houston).Avocat en litiges commerciaux basé à Houston, Me Pecht est au sein du cabinet depuis 40 ans. Sa pratique est axée principalement sur les litiges en valeurs mobilières, les litiges dans le secteur de l’énergie, les enquêtes internes des sociétés, les litiges internationaux et l’arbitrage.Il est reconnu par Chambers USA et The Legal 500 United States pour son travail en litiges en valeurs mobilières.Il dirigeait le groupe litiges et résolution de conflits du cabinet depuis 2014.Par communiqué, Me Pecht s’est dit « fier et honoré » de cette nomination.« À titre de chef de la direction mondial, je ferai la promotion de l’unité et de l’alignement stratégique de notre cabinet, je réaffirmerai l’importance capitale que nous accordons au service à la clientèle, je tirerai parti de nos avantages techniques et innovateurs et j’optimiserai notre rendement financier », a-t-il promis.Il a aussi assuré qu’il serait un grand défenseur de l’engagement social.