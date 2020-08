Marc-Antoine Gaudet et Camille Bélanger. Photos : Site Web de McCarthy Tétrault

Mireille Trottier et G. Ming Zheng. Photos : Site Web de McCarthy Tétrault

Marc-Antoine Addoumie et Maude Mercier. Photos : Site Web de McCarthy Tétrault

Sajeda Hedaraly. Photo : Site Web de McCarthy Tétrault

La famille McCarthy Tétrault s’agrandit.Le cabinet a récemment confirmé l’embauche de sept stagiaires comme sociétaires à ses bureaux de Montréal et de Québec.C’est donc sept avocats, fraîchement diplômés, qui poursuivront leurs activités au cabinet, dont six aux bureaux de Montréal et un aux bureaux de Québec.Cette cohorte, majoritairement féminine, se déploie comme suit : Marc-Antoine Gaudet, Camille Bélanger, Mireille Trottier, G. Ming Zheng, Marc-Antoine Addoumie, Maude Mercier et Sajeda Hedaraly.exerce dans le domaine du litige chez McCarthy Tétrault.Bachelier en droit de l’Université Laval, le Barreau 2020 détient un Juris Doctor de l’Université de Montréal.Vendeur à la SAQ entre 2015 et 2017, Me Gaudet a fait ses débuts chez McCarthy en mai 2017. D’abord, comme étudiant en droit. Ensuite, comme stagiaire. Aujourd’hui, à titre d’avocat!pratique le droit dans le domaine du droit du travail.Détentrice de plusieurs diplômes, dont une mineure en criminologie et un certificat en droit, elle a complété son baccalauréat en droit à l’Université de Sherbrooke en 2019.Entreprenante, elle a co-fondé, en janvier 2017, UniversDroit, une plateforme interactive d’entraide pour les étudiants de l’Université de Sherbrooke. Elle s’y occupe notamment du recrutement et de la mise en place du site web.En plus d’avoir intégré le cabinet comme étudiante en droit en septembre 2017, Me Bélanger a travaillé comme auxiliaire d’enseignement pour le professeur Me Daniel Proulx à l’hiver 2019., bachelière en droit de l’Université Laval, exerce dans le domaine du droit des affaires.Elle s’est jointe à la famille McCarthy en mai 2019 à titre d’étudiante, avant de commencer son stage en janvier dernier.Présidente du club de Droit et Affaires de l’Université Laval, la Barreau 2020 a effectué, entre septembre 2018 et avril 2019, un stage auprès des juges Denis Jacques et Michel Beaupré, de la Cour supérieure du Québec.Elle a aussi travaillé pour l’entreprise Levio entre 2017 et 2019.pratique dans le domaine du litige chez McCarthy Tétrault.Ancien de l’Université de Montréal, il a étudié le droit en Chine dans le cadre d’un programme d’échange à l’Université de Chine de sciences politiques et droit.Diplômé du collège Dawson, il a œuvré comme bénévole pour Pro Bono Students Canada, en plus d’avoir été « preneur de notes » pour aider une étudiante du centre SAÉ de l’Université de Montréal.Président du conseil d’administration de l’Association des étudiantes et étudiants en droit de l’Université de Montréal, il a fait ses débuts au cabinet McCarthy en mai 2018.se joint à McCarthy dans le domaine du droit des affaires.Ancien de l’Université de Montréal, il a aussi étudié à Oxford dans le domaine du droit public comparé.Outre le droit, il s’intéresse au dessin graphique, au badminton et à la musique classique. Il s’exerce notamment au piano dans son temps libre. Il s’est joint au cabinet en mai 2018.exerce le droit dans le domaine du litige.Bachelière en droit de l’Université de Montréal (2017), elle détient un diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des services de santé de l’Université de Montréal. Elle étudie aussi au deuxième cycle en droit et politiques de la santé à l’Université de Sherbrooke.Auxiliaire juridique à la Cour fédérale du Canada, elle a fait ses débuts chez McCarthy Tétrault en mars 2016.pratique le droit dans le domaine du litige.Me Hedaraly est une double diplômée de l’Université McGill ; outre son diplôme en droit, elle détient aussi un baccalauréat en arts et sciences.Cadet-Commandant & Adjudant 1ère classe auprès des cadets de l’Aviation Royale du Canada, elle a été stagiaire auprès du jugeElle s’est jointe, comme certains de ses confrères, à l’équipe de McCarthy en mai 2017.