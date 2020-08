Donjons et Dragons pourrait bien être votre nouvel outil de travail... Photos : Shutterstock

Tout le monde connaît Donjons et Dragons.Mais saviez-vous que ce jeu de rôle peut vous aider à devenir un meilleur avocat?Sceptique?Voici l’explication d’Attorney at work.Donjons et Dragons, au-delà de la fantaisie, est l’occasion de perfectionner vos qualités d’avocat.Bien sûr, vous avez en savez long à cet égard ; vous connaissez les compétences dont les avocats doivent faire preuve pour s’illustrer et briller devant les tribunaux.Mais comment développez-vous ces compétences? Et, surtout, comment les mettez-vous en pratique?Pour y parvenir, faites une pierre deux coups ; définir les caractéristiques de l’un de vos personnages dans le cadre d’un jeu de rôle est un bon moyen d’y parvenir.En plein ce que permet Donjons et Dragons.Les jeux de rôle comme Donjons et Dragons peuvent vous aider à acquérir des compétences générales… le genre, autrement, que vous développerez dans des webinaires dispendieux.Le plus beau?Ce sera l’occasion d’un retour aux sources.Puisque vous devrez développer votre personnage fictif dans le cadre du jeu, pourquoi ne pas en profiter, dans le cadre de votre vraie vie, pour examiner et éclairer vos motivations personnelles :Qui êtes-vous et comment êtes-vous devenu avocat?Quelle est votre histoire?Quels défauts nuisent à votre pratique?Dans Donjon et Dragons, un coup de dés suffit à définir de telles caractéristiques. Mais dans la vraie vie, vous les développez au fil des ans.Bien sûr, vous pouvez le faire au travail. Mais ne négligez pas les autres occasions d’apprentissages.L’une d’elles est à votre portée : Donjons et Dragons…