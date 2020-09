Me Guillaume Giguère. Photo : Site Web de BCF

Langlois

Yannie Bordeleau passe le flambeau à Me Antoine Leclerc. Photo : Site Web de Stein Monast

Cette semaine, Droit-inc revient en force avec les actualités petites et grandes des cabinets du centre-ville.Tour d’horizon.L’avocat Meparticipera à titre d’expert en résidence en matière d’aspects légaux à une conférence téléphonique, le vendredi 25 septembre prochain.Il y discutera d’aspects juridiques relatifs aux entreprises et start-up. L’événement aura lieu entre 8h30 et 11h30 et est organisé avec le CAMP - Accélérateur de croissance, un organisme dédié à la croissance des entreprises technologiques et à l’accompagnement des entrepreneurs.Le cabinet Blakes a été désigné cabinet d’avocats de l’année 2020 en droit des affaires par Chambers Canada. C’est la deuxième fois que le cabinet est nommé cabinet d’avocats de l’année en droit des affaires depuis le lancement de ce prix en 2015.Chez Blakes, on assure que cette reconnaissance souligne les réalisations notables des 12 derniers mois, tels que le travail exceptionnel et l’excellence des services offerts aux clients.Me, avocate chez Langlois, a remporté le prix Excellence en mentorat du Québec 2020.Elle devra toutefois patienter quelque peu, car il lui sera remis par la Société des Plaideurs le 24 septembre prochain lors d’un gala virtuel.Medu cabinet ROBIC a été nommé au poste de Vice-Président du conseil d’administration de l’Institut de propriété intellectuelle (IPIC) pour l’année 2020-2021.L'Institut de la propriété intellectuelle du Canada (IPIC) est l'association professionnelle des agents de brevets, des agents de marques de commerce et des avocats exerçant dans tous les domaines du droit de la propriété intellectuelle (PI). Fondé en 1926, l'IPIC compte plus de 1 700 membres.Le cabinet Stein Monast poursuit son implication auprès de l’Orchestre symphonique de Québec.Après trois ans à la présidence des Jeunes Mécènes de l’OSQ, la notairepasse le flambeau à l’avocat MeLes Jeunes Mécènes sont un regroupement qui tente de rassembler les gens d’affaires de Québec autour de la musique classique et symphonique.Le Barreau 2015 étant violoniste et saxophoniste dans ses temps libres, nous pouvons conclure qu’il a trouvé chaussure à son pied.