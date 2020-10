Me Mark Firman. Photo : Site web de Stikeman

Merejoint l'équipe de Stikeman pour y offrir ses conseils sur tous les aspects de la législation sur les régimes de retraite et la rémunération de la haute direction.Sa pratique dans le domaine des régimes de retraite et des avantages sociaux est principalement axée sur les questions liées aux opérations commerciales, notamment les fusions et acquisitions, l’insolvabilité et les réorganisations.« Mark est un avocat chef de file dans le domaine des régimes de retraite et la rémunération de la haute direction au Canada, dont la richesse de l’expérience va compléter notre solide groupe Régimes de retraite et avantages sociaux », a déclaré, associé directeur du bureau de Montréal.Me Firman est diplômé de l'Université de Toronto et de l'université Queen's et il est membre du Barreau de l'Ontario depuis 2009.Avant de se joindre à Stikeman, il a travaillé chez Davies en tant qu'administrateur et conseiller juridique du Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.