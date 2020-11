Le notaire de Sherbrooke Guillaume Corriveau fait face à des accusations de leurre informatique. Photo : Radio-Canada

, 36 ans, a été arrêté mardi par la Sûreté du Québec et a comparu mercredi au palais de justice de Sherbrooke sous sept chefs d'accusation.Guillaume Corriveau aurait communiqué avec les adolescentes sur les réseaux sociaux entre février et septembre dernier. Il aurait utilisé un faux profil sur les réseaux sociaux pour entrer en communication avec des jeunes filles, notamment afin de les inciter à lui faire parvenir des images d’elles constituant de la pornographie juvénile. L'enquête se poursuit dans cette affaire.La procureure de la Couronne Mes'est objectée à sa remise en liberté et il reviendra devant le tribunal le 11 novembre pour son enquête sur cautionnement.Guillaume Corriveau avait fait parler de lui pour s'être marié au Palais des sports Léopold-Drolet en janvier 2018, juste avant un match du Phoenix de Sherbrooke.Il a été membre du conseil d'administration de la Jeune Chambre de commerce de Sherbrooke en 2013. M. Corriveau a également été candidat du Parti vert du Québec en 2012.Il est inscrit depuis 2010 au tableau de l'ordre de la Chambre des notaires du Québec et sa pratique est liée aux affaires, aux familles et couples et à la succession et testament.