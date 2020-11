Me Vincent Girard. Photo : Site web de Fasken

Après 13 ans chez Stein Monast, Meprend une nouvelle avenue. Il devient associé chez Fasken, au sein du groupe Droit des sociétés et droit commercial.Le Barreau 2006 pratique en droit des affaires, en financement et en fusions et acquisitions. Il oeuvre pour plusieurs entreprises, notamment dans le secteur technologique.« Très heureux de me joindre à cette belle et grande équipe! » a-t-il écrit sur Linkedin.« Gros changement! Je te souhaite bonne chance dans tes nouveaux défis! » a commenté« Bienvenue dans l’équipe Vincent! » a renchéri sa nouvelle collègue, Me Girard a commencé sa carrière chez Stein Monast , en 2007. Il avait été nommé associé en 2012.L’avocat est membre de l’Association du Barreau américain depuis 2016. Il est également membre du conseil d’administration du Youth Orchestra of the Americas.Il a fait ses études en droit à l’Université Laval.