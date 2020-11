Stéphane Harvey. Photo : Radio-Canada

Me Nathalie Lavoie. Photo : Site web de BCF

Me Stéphane Harvey a plusieurs témoins (à qui il a fait signer des affidavits) qui affirment que Me Nathalie Lavoie et son équipe chez BCF répandaient des informations à son sujet auprès de clients, avant même que des plaintes soient officiellement déposées à son endroit. Est-ce qu’un(e) syndic ad hoc qui déroge à son devoir de confidentialité peut faire face au Conseil de discipline du Barreau?

Vous dites que lorsqu’un syndic ad hoc est nommé, celui-ci doit s’assurer de ne pas être en conflit d’intérêts avec l’avocat visé par l’enquête. Dans ce cas-ci, Me Lavoie ne semblait pas penser qu’elle l’était, puisqu’elle a accepté le mandat. Mais est-ce que le fait qu’elle travaille pour un bureau en concurrence directe avec celui qui est visé par les plaintes ne constitue pas un conflit d’intérêts?

Plusieurs membres du Barreau s’insurgent du montant de 243 000$ en honoraires versé à BCF et à Nathalie Lavoie, jusqu’à maintenant, alors qu’il n’y a pas encore eu d’audition sur le fond... Que leur répondez-vous?

Comment se fait-il que ces honoraires soient versés à BCF (selon la demande d’accès à l’information obtenue par Me Harvey), et non seulement à Me Lavoie?

Mercredi, Droit-inc révélait une histoire complexe qui est présentement devant le Conseil de discipline du Barreau du Québec.Me, un avocat de Québec faisant l’objet de deux plaintes au comité, dénonce que la syndic ad hoc nommée pour son dossier, Me, une avocate de BCF, soit en direct compétition avec lui.Me Harvey soutient (affidavits signés de témoins à l’appui) que Me Lavoie et ses collègues de BCF ont profité de leur statut pour répandre des informations confidentielles sur lui auprès de ses clients ou de ses anciens clients afin de lui nuire.Selon le document obtenu par Me Harvey en vertu de la Loi sur l’accès à l’information, les honoraires versés à BCF et à Me Lavoie sont de plus de, depuis le début des enquêtes — un chiffre qui a fait bondir l’avocat visé par ces plaintes, alors qu’aucune audience n’a encore eu lieu sur le fond.Droit-inc a posé quelques questions supplémentaires au Barreau pour tenter d’y voir plus clair dans cette affaire. Voici les questions.Voici la réponse de la directrice des communications, Hélène Bisson.« Nous ne pouvons pas commenter un dossier judiciarisé. Pour cette raison, nous ne pourrons répondre à vos deux premières questions. Quant aux honoraires, il est important de préciser que ce dossier est en cours depuis déjà cinq ans. Les honoraires versés demeurent dans les paramètres fixés par le conseil d’administration, tel que mentionné dans mon courriel précédent (NDLR : Le taux horaire varie entre 100$ et 167$, selon le nombre d’années de pratique de l’avocat). Enfin, lorsque le Barreau octroie un mandat à un procureur externe, il revient entièrement à l’avocat de décider s’il souhaite facturer en son nom ou au nom de son étude. »