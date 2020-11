Donald Trump. Photo : Twitter

Mes Ronald L. Hicks Jr. and Carolyn B. McGee. Photos : Site web de Porter Wright

Des avocats se rebiffent et démissionnent, des manifestations s’organisent, des campagnes publicitaires négatives affluent, des clients menacent de faire affaire avec d’autres cabinets : il devient très dangereux de représenterpour de grands cabinets d’avocats américains.Deux d’entre eux ont déjà largué le président dans la foulée de ses allégations d’élections volées. En effet, Jones Day a annoncé jeudi qu’il se distanciait de la campagne de Donald Trump, et le plus gros cabinet de l’Arizona Snell & Wilmer faisait de même dans son État.D’autres cabinets, tels que Porter Wright Morris & Arthur, et King & Spalding, comptent toujours Donald Trump parmi leurs clients, mais pourraient s’en mordre les doigts. Au moins un avocat de Porter Wright Morris & Arthur a démissionné, révèle Law.com.Porter Wright se retirait d’ailleurs jeudi soir de l’une des poursuites intentées par le président au sujet de l’élection en Pennsylvanie. Les avocats du cabinet Mesandont indiqué en cour que « les demandeurs seront mieux servis si Porter Wright se désiste ».La pression de l’opinion publique devient de plus en plus forte pour ces cabinets d’avocats.Jones Day, Porter Wright Morris & Arthur et King & Spalding ont été visités par de nombreux manifestants contre la tentative du président de contester les résultats des élections.Le Lincoln Project, un groupe formé de Républicains anti-Trump, a aussi annoncé une campagne publicitaire de 500 000 $ visant ces cabinets. De plus, un groupe d’étudiants en droit américains fait signer un engagement à ne pas travailler pour les cabinets représentant Trump.Par contre, le mot de la fin pourrait venir des grands clients des cabinets.« Je ne pense pas que l’opinion publique sera le facteur de décision. Ce sera leurs plus gros clients », opine le consultant en communications, en entrevue avec Law.com.