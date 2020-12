L'associé Marc-André Boutin. Photo : Site web de Davies

Nominations au sein de conseils d’administration, webinaires, victoire importante… Voici ce qui anime les bureaux, ces jours-ci.L’associéa animé ce mercredi un webinaire sur les projets de règlements découlant de la modernisation de la Loi sur la qualité de l’environnement, intitulé « Le pouvoir d’ordonnance et autres modifications aux SAP et procédures pénales ainsi que les recours devant le TAQ », pour le compte du Conseil Patronal de l’Environnement du Québec (CPEQ).Me, associée au bureau de Montréal, a été élue présidente du conseil d’administration de TMA Montréal. Il s’agit de son sixième mandat consécutif au sein du chapitre montréalais de cette organisation internationale consacrée au redressement et à la restructuration des entreprises.En tant que partenaire du Pentathlon des Fêtes , le bureau vous invite à sortir au grand air, à faire du sport en vous amusant et même à créer votre propre pentathlon, en bulle familiale, pour chasser la déprime en ce temps des Fêtes qui s’annonce particulier... Il s’agit d’un événement gratuit, organisé par le Groupe Pentathlon, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de développer des événements sportifs rassembleurs.L’associéa lui aussi été élu au sein du conseil d’administration de TMA Montréal.L’avocata lui aussi été élu au sein du conseil d’administration de TMA Montréal.L’associéa été élu secrétaire au sein du conseil d’administration de TMA Montréal., avocat, ingénieur et agent de brevets, animait la toute dernière formation du bureau, ce mercredi, à propos du dessin industriel, un élément important de nombreux portefeuilles de propriété intellectuelle.La cabinet a tenu à souligner des anniversaires importants de deux membres du bureau de Québec : la secrétaire juridiquecélèbre ses 30 ans de carrière, alors que Me, associé directeur, célèbre ses 40 ans d’admission au Barreau.Le cabinet a souligné une victoire importante pour sa cliente, dans le dossier de l’action collective visant la commission d’abus sexuels au sein des Témoins de Jéhovah.L’action collective avait été autorisée en février 2019, mais les défenderesses, la Watch Tower Bible and Tract Society of Canada et la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania avaient porté la décision en appel. Le 11 décembre, la Cour d’appel a rejeté ces appels. Les avocates au dossier sont Meset