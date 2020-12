Me Jimmy Lambert. Photos : Site web de Lambert Avocat, d’Uber Eats et de DoorDash

Mea déposé lundi deux demandes d’action collective contre les entreprises de livraison Uber Eats et DoorDash en raison de frais-surprises facturés sur des commandes, révèle le Journal de Québec.L’avocat de Lambert Avocat représente la Longueuilloise, qui elle-même est la représentante des deux recours déposés au palais de justice de Montréal.Fay Leung reproche à Uber Eats et DoorDash d’ajouter des frais supplémentaires aux factures de livraison de restaurants, sans indiquer nulle part les frais de livraison du côté de Uber Eats. Pour DoorDash, des frais additionnels viennent s’ajouter à la facture, selon la requête.La plaignante a par exemple vu des frais de 2,40 $ s’ajouter à sa commande de deux cafés et un smoothie chez McDonald’s en plus des taxes, parce que sa commande coûtait moins de 12 $.Selon Me Lambert, cela contrevient à la Loi sur la protection du consommateur. La Loi stipule en effet que tous les frais associés à une transaction soient affichés le plus tôt possible, à l’exception des taxes.Le client peut toutefois annuler sa commande avant de procéder au paiement sur les sites de Uber Eats et DoorDash.« Mais supposons que ça fait 10 minutes que tu regardes le menu, tu as sélectionné toute la commande, tu es rendu tellement loin dans le processus que tu finalises la transaction (même quand les frais ajoutés apparaissent) », estime Me Lambert.La requête demande le remboursement de ces frais additionnels et 100 $ par transaction en guise de dommages punitifs.