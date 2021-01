Me Gloriane Blais s’en est pris aux policiers qui lui remettaient un constat d’infraction. Photos : Facebook

« Pourquoi ai-je publié l'utilisation du pouvoir exécutif de la police, lors d'une manifestation pacifique? Parce que participer à une manifestation pacifique est un droit fondamental, que l'on ne peut enfreindre directement ou indirectement. Merci à La peut-être triste vérité d'avoir publié ma vidéo, ce qui a plus que doublé le nombre de partages et surtout de visionnements. (sic) »Source : Facebook/Gloriane Blais.Ce sont là les mots de l’avocate Mesur sa page Facebook, en lien avec la vidéo qu’elle a publiée le 21 décembre dernier à la suite d’une manifestation antivaccin à laquelle elle participait à Montréal.L’avocate s’était alors fait remettre un constat d’infraction par les policiers. Elle a filmé la scène et ses propres commentaires. « Ça vous fait plaisir de suivre les autres, hein? » a lancé Me Gloriane Blais aux policiers, en leur demandant à chacun leur numéro de matricule.Source : Facebook/Gloriane Blais.Le syndic du Barreau du Québec a reçu bon nombre de plaintes suite à la vidéo et aurait conseillé à Me Blais de la retirer de sa page Facebook. Elle a refusé.Me Blais explique sa décision dans une nouvelle publication sur Facebook le 23 décembre.« Tel que mentionné au Syndic du Barreau du Québec, je ne retirai pas cette vidéo. La liberté d'expression est un droit fondamental, la liberté d'expression est si importante dans une démocratie constitutionnelle que les avocats ont le droit et même l'obligation de la protéger. J'invite le Syndic du Barreau du Québec au courage et à la protection des citoyens contre la corruption, la pire criminalité. (sic) »Source : Facebook/Gloriane Blais.« Je suis fière d'avoir marché dimanche dernier », lance-t-elle dans une autre publication sur Facebook le 29 décembre.Me Blais est très active sur Facebook, où elle reproche notamment au gouvernement québécois de faire preuve de corruption dans sa gestion de la pandémie. L’avocate ajoute parfois des vidéos souvent complotistes diffusées sur YouTube.Voici un échantillon de ses publications des derniers jours.Source : Facebook/Gloriane Blais.Source : Facebook/Gloriane Blais.Au moment d’écrire ces lignes, Me Blais n’avait pas répondu à la demande d’entrevue de Droit-inc.