Me Emile-Haim Benamor a plaidé coupable. Photo : Archives

Me, de Benamor Avocats, a plaidé coupable mercredi à des accusations d’évasion fiscale, devant la Cour du Québec.L’avocat de 58 ans devra payer une amende salée de 136 180$, en plus de la totalité des impôts dus à l’Agence du revenu du Canada (ARC) et des intérêts, a annoncé ce vendredi l’ARC.Selon une enquête menée par l’ARC, Me Benamor a « délibérément omis de déclarer des revenus provenant de 21 traites bancaires encaissées dans un compte personnel et totalisant 469 591$ ». Ces montants provenaient de stratagèmes frauduleux, selon le fisc.L’avocat montréalais avait déjà fait les manchettes il y a quelques années, pour avoir forcé la main à deux mineurs à plaider coupable pour des crimes qu’il n’auraient pas commis. La Cour d’appel avait finalement infirmé le jugement de culpabilité pour les deux adolescents, et ordonné un nouveau procès.