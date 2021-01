Me Patricia Baram devient associée. Photo : Site web de Robinson Sheppard Shapiro

Avocate du groupe de Droit des assurances chez RSS depuis 2017, Medevient associée du cabinet.La Barreau 2013 pratique en litige dans des dossiers de responsabilité civile de municipalités, d’entrepreneurs généraux et de professionnels.« Elle joue un rôle de premier plan au cabinet par son engagement continu et son service à la clientèle impeccable », souligne RSS sur son site web.« Communicatrice chevronnée, il ne fait aucun doute que Patricia, par l’excellence de son travail, rejoint les valeurs propres à Robinson Sheppard Shapiro », a affirmé, associé directeur du cabinet, dans un communiqué.Me Baram fait partie du Jeune Barreau de Montréal, de la Jeune chambre de commerce libanaise et du Regroupement des jeunes chambres de commerce du Québec.Avant de joindre RSS, l’avocate a travaillé pendant quatre ans chez Miljours Avocats, un cabinet boutique en litige et en droit des affaires où elle a eu l’occasion de plaider fréquemment devant la Cour supérieure et la Cour du Québec.Auparavant, elle a travaillé comme étudiante en droit, puis stagiaire, chez LRMM.Me Baram a fait ses études en droit à l’Université de Montréal. Dans le cadre d’un échange étudiant, elle a étudié le droit des affaires à l’Université Lumière (Lyon II), en France.