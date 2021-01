Saint-Hyacinthe sera doté d’un nouveau palais de justice moderne et sécuritaire répondant aux besoins de toutes et tous. Photo : Site web du ministère de la Justice du Québec

Dès l’automne 2021, les activités judiciaires du palais de justice de St-Hyacinthe devraient être transférées au nouveau palais de justice temporaire, situé au 3800, avenue Cusson.Sa construction vient tout juste de débuter sous la supervision de la Société québécoise des infrastructures.« Celui-ci sera aménagé de façon fonctionnelle et sécuritaire, et ce, dans le respect des normes sanitaires en vigueur, spécifie le ministre de la Justice. Il permettra d’assurer un accès à la justice à la population maskoutaine le temps nécessaire à la construction du nouveau palais. »Après le déménagement dans le palais de justice temporaire, où tous les services seront maintenus, l’actuel palais de justice sera démoli et un nouveau sera construit sur le terrain de la rue Dessaulles.« Le début de la construction du palais de justice temporaire est une étape incontournable pour doter Saint-Hyacinthe d’un nouveau palais de justice moderne et sécuritaire répondant aux besoins de toutes et tous », mentionne, la députée de St-Hyacinthe.