Logo de la financière des avocates et avocat. Source : La financière des avocates et avocat.

Il n’y a peut-être pas de réponse unique, mais si vous êtes déterminé(e) à transformer vos résolutions du Nouvel An concernant l’argent en de nouvelles habitudes saines, voici quelques façons de rester résolu(e) et de voir de vrais résultats.La planification financière et la budgétisation peuvent sembler accablantes si vous essayez de faire trop compliqué ou de fixer trop de résolutions. Limitez vous à une ou deux priorités pour l’année. Cela peut être réduire vos dettes, économiser pour un achat important ou contribuer davantage à l’option de placement la plus efficace du point de vue fiscal pour vous et votre famille. Si vous ne savez pas quelle est votre priorité n° 1, parlez à un conseiller de la Financière des avocates et avocats et examinez ensemble votre situation.Presque toutes les tâches financières peuvent être automatisées. Si vous souhaitez mettre plus d’argent dans l’épargne, configurez des transferts automatiques pour chaque chèque de paie vers un compte d’épargne ou de placement. Si vous le faites déjà, pensez alors à augmenter vos contributions. Si vous souhaitez donner plus à des œuvres de bienfaisance, organisez des dons mensuels pour répartir le coût dans le temps. Et une fois que vous commencez à faire des contributions automatiques à des objectifs importants, vous êtes moins susceptible de changer d’avis. Commencer tôt dans l’année vous mettra sur la bonne voie et vous aidera à y rester.Les résolutions qui vous obligent à renoncer à quelque chose sont vouées à l’échec. C’est pourquoi vous devez vous concentrer sur ce que vous allez gagner en restant résolu(e). Par exemple, si votre résolution consiste à épargner davantage pour la retraite, ne pensez pas aux effets de cette résolution sur votre budget de voyage actuel. Concentrez-vous sur la façon dont vous pourrez voyager lorsque vous prendrez votre retraite.Atteindre des objectifs à long terme peut être difficile, car vous devez vous sacrifier aujourd’hui pour des récompenses dont vous pourriez ne pas profiter avant 10 ans ou plus. Suivre vos progrès est un moyen de renforcer votre détermination. Essayez de ne pas vérifier votre solde tous les jours. Mais vérifiez-le tous les trois mois environ. Et n’oubliez pas que grâce au pouvoir de l’accumulation des intérêts, un placement rapportant 6 % par an double en 12 ans environ. Votre conseiller de la Financière des avocates et avocats peut vous aider à estimer la croissance de votre épargne au fil du temps. C’est peut-être la motivation dont vous avez besoin.Faites un contrat avec vous-même. Si vous vous êtes toujours engagé(e) à atteindre vos objectifs en août et que vous êtes sur la bonne voie pour les atteindre, récompensez-vous. Il peut s’agir de quelque chose d’aussi simple qu’un week-end quelque part ou quelque chose de nouveau pour votre maison. C’est une autre façon de garder votre esprit concentré sur l’avenir.La paralysie par l’analyse peut vous empêcher de prendre des résolutions financières du Nouvel An et de vous y tenir. Si vous ne savez pas par où commencer ou ce qui doit être fait, déléguez. Demandez à vos experts en planification financière et fiscale de vous recommander le meilleur endroit pour concentrer votre attention au cours de l’année à venir et demandez-leur de mettre en place les contributions automatiques ou les transferts nécessaires pour y parvenir.Bien que 2021 sera sans aucun doute imprévisible, ne commencez pas l’année sans un ensemble clair de priorités et mettez en place des plans pour atteindre vos objectifs. Il est toujours plus facile d’ajuster un plan en cours que de commencer à partir de zéro plus tard.De nombreuses personnes peuvent vous aider à définir des résolutions réalistes et des façons d’automatiser et de déléguer les tâches de votre liste. Restez concentré(e), restez engagé(e) et gardez les yeux sur le prix à long terme.