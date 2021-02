Les professeurs Ivan Tchotourian et Charlaine Bouchard. Photos : LinkedIn

Le professeur Yan Campagnolo.

Publication d’ouvrages, prix, bourses aux étudiants… Voici les actualités des facs de droit.Le professeur, qui est également codirecteur du Centre d'études en droit économique à la Faculté de droit, vient de publier l’ouvrage « La gouvernance d’entreprise après la pandémie : Leçons pour l’avenir » , aux Presses de l’Université Laval.La professeurea été nommée au conseil d’administration de l’Institut de gouvernance numérique (IGN), un OBNL qui vise l’appropriation par les organisations de pratiques exemplaires de gestion de l’information.Plusieurs concours sont lancés pour obtenir des bourses récompensant un parcours académique exemplaire ou un engagement social marqué. Trois bourses d’excellence, trois bourses de soutien à la réussite et trois bourses d’engagement sont ouvertes aux étudiants à la Faculté de science politique et de droit. La date limite pour postuler à toutes ces bourses est le 23 février. Pour plus de détails, c’est ici La Faculté remettra également prochainement son prix de la relève à deux diplômés, afin de reconnaître leur parcours « exceptionnel ». La date limite pour déposer sa candidature est le 5 mars.Le professeura remporté le second Prix Walter Owen 2020 pour son livre « Le secret ministériel : théorie et pratique », publié en 2020 aux Presses de l’Université Laval. Ce prix est décerné par la Fondation canadienne pour la recherche juridique.