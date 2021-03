Me Elisabeth Castonguay. Photo : LinkkedIn

Mea accepté un poste d’avocate-analyste auprès de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec (OACIQ) après avoir passé deux ans en droit des affaires chez Fortier, D’Amour et Goyette.La Barreau 2007 avait auparavant travaillé chez Sylvestre et associés, Bernard et Brassard, ainsi que chez Dunton Rainville, où elle avait commencé sa carrière. Elle avait acquis une vaste expérience en droit commercial, pharmaceutique, bancaire, corporatif et transactionnel.« À tous les entrepreneurs, pharmaciens et gens d’affaires avec qui j’ai collaboré, merci pour toutes ces précieuses années. Vous servir avec cœur et engagement a été un grand plaisir, mais surtout une motivation journalière qui a rempli ces dernières années d’accomplissements que j’ai eu le bonheur de partager avec vous », écrit-elle sur ses réseaux sociaux.Me Castonguay est également très engagée dans la vie communautaire de la Rive-Sud de Montréal, étant présidente de la chambre de commerce Mont-Saint-Bruno et administratrice de la Fondation de l'Hôpital Pierre-Boucher.