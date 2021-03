Delphine Bergeron est représentée par Me Virginie Dufresne-Lemire. Photos : Facebook, LinkedIn et archives

Visées par une poursuite, les deux instigatrices du mouvement de dénonciation d’agressions sexuelles anonyme Dis son nom ont lancé une campagne de financement sur la plateforme de financement participatif Gofundme.Intitulée Brisons le silence, la campagne a un objectif de 100 000 dollars et servira à payer les frais d’avocats et la fabrication de vêtements pour le deuxième volet de leur campagne. En effet, des t-shirts, camisoles et chandails en molleton au logo de Dis son nom ont également été mis en vente.Près de 35 000 dollars ont déjà été recueillis.Rappelons que, dont le nom s’est retrouvé sur la liste de dénonciation de la page Dis son nom, a intenté une poursuite contre les deux femmes, qui étaient au début restées anonymes.avait accepté de dévoiler son identité en septembre dernier et sa collègue, connue jusqu’ici sous le pseudonyme A. A., a été forcée de faire de même par un jugement rendu la semaine dernière.M. Marquis réclame aux deux femmes 50 000 dollars pour dommages. Il est représenté par Me, tandis que Dis son nom est représenté par Me