Hervé Cassan est décédé paisiblement le 8 mars. Photo : Site web de l’Université de Sherbrooke

est décédé paisiblement le 8 mars, entouré de sa famille. Il avait 73 ans.Le diplomate et pédagogue au parcours remarquable était professeur titulaire à l’université de Sherbrooke depuis 2010, où il faisait partie de l’équipe des programmes en prévention et règlement des différends.« Nous venons de perdre un grand homme, un grand juriste, un grand pédagogue. Il va nous manquer », a écrit le doyen de la faculté,Le natif de Nîmes en France a également enseigné le droit international à l’Université Paris-Descartes, où il a dirigé le département pendant plus de quinze ans, et a été professeur invité à l’Académie de droit international de La Haye, à l’Institut des Hautes études internationales à Genève et à la Louisiane State University.Au cours de sa carrière de diplomate, il a occupé les postes de Conseiller du Secrétaire général des Nations Unies souset, de Conseiller spécial du premier Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie, de directeur du cabinet du Secrétaire général de la Francophonie et d’ambassadeur auprès des Nations Unies à Genève et à New York.Il venait tout juste de publier l’ouvrage La négociation vécue par les professionnels, en collaboration avec. Il avait aussi cosigné avec elle le Traité pratique de négociation, livre dans lequel il présente la méthode des 40 items, qu’il a mise en application et peaufinée tout au long de sa vie professionnelle.