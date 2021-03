L'ABC-Québec a des prix à attribuer... Photo : Site web de l’Association du Barreau canadien

L’Association du Barreau canadien remettra bientôt les prix Jules-Deschênes, Rajpattie-Persaud, Claude-Beaudoin et le prix étudiant Engagement social.Le Prix Jules-Deschênes récompense le dévouement d’un bénévole d’ABC-Québec. Il a été nommé en l’honneur de l’honorable, ancien juge en chef de la Cour supérieure et ancien président de la Division Québec de l’ABC. Il a été remis en 2019 à Me, qui a siégé au Comité exécutif de la Division pendant 6 ans. (Les prix n’ont pas été attribués en 2020.)Le Prix pro bono - Rajpattie-Persaud est quant à lui remis à un membre ayant contribué au bien-être de sa communauté. Autrefois connu sous le nom de Prix pro bono, cette récompense a été renommée en 2012 pour rendre hommage à feue Me, juriste très engagée dans sa communauté qui avait elle-même remporté ce prix en 2006. Le dernier récipiendaire est Me, associé chez McCarthy Tétrault, impliqué depuis 25 ans auprès des familles immigrantes et cofondateur du Collectif Bienvenue.Le Prix Claude-Beaudoin – Excellence – Sections de droit souligne l’excellence du programme de formation continue d’une section de l’ABC Québec. Pour sélectionner la section gagnante, le Comité exécutif prend en considération la qualité du programme de la saison, l’expertise et la renommée des conférenciers, la rétroaction des participants et l’intérêt porté aux activités par la communauté juridique. Le prix a été renommé en 2018 afin d’honorer la mémoire de Mme, directrice générale de la Division du Québec pendant 15 ans.Le Prix étudiant - engagement social revient à un étudiant membre qui a fait preuve d’un dévouement remarquable pour le bien-être de sa communauté tout au long de ses études en droit. Il est assorti d’une bourse de 500 dollars. À titre d’exemple, le dernier récipiendaire,, s’est impliqué auprès de la Clinique juridique itinérante et a siégé au conseil d’administration du Comité de logement Rosemont.Les candidatures sont acceptées jusqu’au 30 avril à midi et doivent être transmises à Meau mdulude à abcqc.qc.ca