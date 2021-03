Me Éric Bédard. Photo : Site web de Woods

Me, en tant qu'avocat plaideur, est bien connu des tribunaux, notamment de première instance et d'appel du Québec, mais aussi des tribunaux administratifs.Il vient d’être récompensé par Woods, qui le nomme associé.Dans le cadre de sa pratique, il représente généralement des entreprises privées et publiques dans des litiges commerciaux et corporatifs, des litiges relatifs aux services financiers ou encore des litiges impliquant des sociétés minières ou gazières.Chez Woods, il a aussi fait partie de l'équipe de la Direction générale du droit commercial international. C'est en fait dans ce cabinet qu'il a fait toute sa carrière.Me Bédard est diplômé de l'Université McGill en 2009. Il a été étudiant universitaire-stagiaire auprès des juges André Forget et André Brossard. Avant de se lancer dans le droit, il a fait un bac spécialisé en philosophie, toujours à l'Université McGill.Il s'est d'ailleurs impliqué dans cette université, puisqu'il y a enseigné durant 5 ans.Auparavant, il a également été détaché au Bureau de droit commercial pour défendre les intérêts du Canada dans le cadre d'arbitrage entre investisseurs et États par rapport à un chapitre de l'ALENA.