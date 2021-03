Mes François Valin et Steven Brassard ainsi que le stagiaire en droit Alex Harvey. Photos : Site web de BCF Avocats d’affaires et LinkedIn

Me Marc-André Fabien. Photo : Site web de Fasken

Me Louis Charette. Photos : Site web de Lavery

Que font les cabinets québécois?Droit-inc répond à cette question pour vous aider à demeurer informé… Une bonne façon d’en apprendre un peu plus sur les actualités, petites et grandes, de vos concurrents.Le cabinet BCF a tenu à souligner la nomination de son associé, Me, à titre de Président du Comité d’inspection professionnelle (CIP) du Barreau du Québec.Me Valin s’implique au sein du CIP depuis juin 2001.Le cabinet, enfin, a confirmé que Meet le stagiaire en droitparticiperont à un panel destiné aux fédérations sportives.Cette formation vise à aider les athlètes à devenir de meilleurs ambassadeurs pour leur sport. Comment? En apprenant à développer une image de marque, une stratégie de communication et en établissant des partenariats d’affaires.Le cabinet Cain Lamarre a annoncé récemment un don de 50 000 $ à la Fondation de la Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.Ce don soutiendra principalement le Centre de développement professionnel pour l’aider à élaborer de nouveaux outils d'accompagnement pour les étudiants en droit.Une partie de ce don permettra aussi d’offrir une bourse de 2000 $ à un diplômé désirant entreprendre des études en droit.Me, avocat et associé de Dunton Rainville, mettra son expertise à profit de l’Escouade eXpertise 2021.Son objectif? Soutenir l’innovation auprès des entrepreneurs de la grande région des Laurentides.L’escouade eXpertise 2021 a été lancée par l’organisme Connexion Laurentides récemment. Cette escouade réunit une quinzaine d’experts qui agiront à titre de consultant pour soutenir les entrepreneurs du programme intensif en innovation Le Tremplin.Me, associé chez Fasken, a été élu pour un second mandat à la présidence du Comité paralympique canadien (CPC).Qualifié d’« avocat de la diversité » par Droit-inc, le Barreau 1982 a été réélu sans opposition.« C’est pour moi un immense honneur et un privilège de pouvoir remplir, pendant encore quatre ans, les fonctions de président du CPC », a-t-il déclaré.Me Fabien s’implique pour le Comité canadien depuis plusieurs années. « Le message du mouvement paralympique en est un d’inclusion : les gens qui ont un handicap physique peuvent intégrer la société et contribuer à son avancement. Ce n’est pas parce qu’il vous manque une jambe que vous devez travailler dans un atelier à tisser des paniers », a-t-il confié à Droit-inc en 2018.L’équipe Langlois a présenté l’édition 2021 du Pentathlon des neiges.L’événement a permis de récolter plus de 23 500 $ pour la Fondation À l’école, moi j’bouge Cette somme aidera des jeunes à pratiquer des activités sportives.Source : LinkedIn/Langlois AvocatsMe, avocat fiscaliste, participera prochainement à un colloque avec Me, un avocat-conseil au ministère de la Justice du Canada.L’événement en ligne est organisé par l’Association de planification fiscale et financière. Il sera diffusé dès le 18 mars prochain.Lexpert a reconnu Mecomme un avocat de « premier plan » en droit de l'aviation au Canada, selon une récente publication du cabinet Lavery.Me Charette est associé chez Lavery, où il exerce en litige en matière de responsabilité civile et professionnelle, en responsabilité du fabricant ainsi qu’ en droit des transports et des infrastructures de transport et de l’aviation.Diplômé de l’Université McGill, le Barreau 1995 a été chargé de cours en procédure civile à la faculté de droit de l’Université McGill.Pour la Journée internationale des femmes, des membres du cabinet RSS ont assisté à une communication avec les coprésidentes et co-fondatrices de l’OBNL montréalais Monthly Dignity Project.Cet organisme vise à combattre la précarité menstruelle, c’est-à-dire à aider les femmes dans le besoin à se procurer des protections hygiéniques.Mea réédité son ouvrage L’assurance Condo : tout ce qu’il faut savoir, à la suite de l'adoption des projets de loi 141 et 41.Ces deux lois modifient la loi sur l’assurance en copropriété.Destiné aux copropriétaires, aux administrateurs et aux gestionnaires de copropriété, ce guide propose des réponses à des situations en matière d'assurance pour copropriétés. Il est notamment disponible en ligne.