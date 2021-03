Me Ivana Cescutti. Photos : LinkedIn et site web de Solotech

Solotech poursuit son ascension en annonçant l’acquisition prochaine de Morris Light and Sound, une entreprise de solutions d’éclairage et audio basée à Nashville, au Tennessee.La transaction est gérée à l’interne par la conseillère juridique senior et spécialiste juridique en fusions et acquisitions chez Solotech, MeDu côté américain, Morris Light and Sound est représenté par le cabinet Butler Snow.La division InteRise systems integration avait récemment été ajoutée au groupe Morris Light & Sound et se retrouvera donc elle aussi sous l’égide de Solotech.« Ces marques seront de solides ajouts à la famille Solotech. Elles complémenteront parfaitement nos objectifs d'affaires en plus de contribuer à accroître l'empreinte de Solotech aux États-Unis », a déclaré, président et chef de la direction de Solotech.La clôture de la transaction est prévue pour le 22 mars.