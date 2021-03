Me Adam Spiro. Photo : Site web du cabinet KRB

Me Angela Spano. Photo : Site web de Dentons

Me Antoine Godin-Landry. Photo : LinkedIn

Me Charles Joly. Photo : LinkedIn

Me Kim Tourigny. Photo : LinkedIn

Les nominations pleuvent, c’est le moins que l’on puisse dire.Plusieurs cabinets — gros et moins gros — ont confirmé dernièrement de nouvelles embauches.Droit-inc vous les présente.Mes’est joint à titre de chef du département du nouveau groupe Insolvabilité et Restructuration du cabinet KRB.Le Barreau 2009 a travaillé pendant plus de dix ans chez Blake, où il a pratiqué en insolvabilité et restructuration des sociétés et des entreprises.Me Spiro a comparu devant tous les paliers de tribunaux du Québec ainsi que devant la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale. Dans le cadre de sa pratique, il conseille régulièrement des entreprises insolvables ou en zone d’insolvabilité, leurs prêteurs, fournisseurs, clients, propriétaires et autres créanciers, notamment.Me Spiro est bachelier en droit de l’Université McGill et bachelier en commerce et finance à l’Université Concordia.Le cabinet Dentons a confirmé l’embauche de Merécemment. La Barreau 2015 se joint au bureau montréalais de Dentons.Me Spano travaille principalement sur des dossiers de droit des sociétés, dont des fusions et acquisitions et des opérations de financement canadiennes et transfrontalières.Bachelière en droit de l’Université de Montréal, Me Spano détient un Juris Doctor de l’Université d’Ottawa. Elle détient aussi un LLM de l’Université de Montréal en droit des affaires.Avant de se joindre à Dentons, Me Spano a œuvré chez Dentons entre octobre 2018 et mars 2021.Me, récemment assermenté, entame sa carrière d’avocat en litige civil et commercial chez Woods, après avoir complété son stage au sein du cabinet.Me Godin-Landry concentre sa pratique sur la résolution de différends, notamment en matière d’actions collectives, de disputes contractuelles, de diffamation et de droit de l’emploi.Diplômé de l’Université McGill en droit civil et en common law, ses études universitaires l’ont amené à s’impliquer auprès de diverses organisations, dont la clinique Legal Information.Me Godin-Landry s’implique aussi dans le recrutement et la formation du personnel de camps de vacances, au sein de l’Association des camps du Québec.Mea souligné ses débuts comme avocat chez BCF, il y a quelques jours.« C’est avec enthousiasme et fierté que j’ai prêté serment et que j’entamerai l’exercice de cette profession », a-t-il écrit sur la plateforme LinkedIn.Source : LinkedIn/Charles JolyBachelier en droit de l’Université Laval, Me Joly est une célébrité du monde du sport : il a occupé le poste d’attaquant pour l’équipe de réserve du CF Montréal, anciennement l’Impact de Montréal, entre janvier 2015 et juin 2016.Me Joly est arrivé chez BCF en juillet 2018 à titre d’étudiant en droit. Il a terminé son stage ce mois-ci, et y travaille maintenant comme avocat.Le cabinet Donati Maisonneuve compte une nouvelle avocate : MeBachelière en droit de l’Université de Montréal, la Barreau 2021 a travaillé comme étudiante chez Pro Bono Students Canada entre septembre 2017 et mars 2018. Elle y a aussi occupé la fonction de chargée de projet entre août 2018 et avril 2019.Stagiaire à la Clinique juridique de l’Université de Montréal, elle a commencé son stage en droit chez Donati en septembre 2020. Elle y travaille comme avocate depuis mars 2021.