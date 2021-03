Me Marie-Pascale Rolland. Photo : LinkedIn

Le cabinet LRMM a annoncé récemment l’embauche d’une nouvelle avocate. Mese joint au groupe Fiscalité, planification successorale et litige fiscal du cabinet.La Barreau 2013 travaillait jusqu'en décembre dernier au cabinet GWBR. Elle a effectué son stage en droit chez Gascon & associés en 2013.La pratique de Me Rolland en fiscalité porte sur tous les aspects du droit fiscal. Parmi eux, notons l’élaboration de stratégies de planification fiscale comme la constitution de sociétés par actions, l’établissement de sociétés en nom collectif ou en commandite et de fiducies, des fusions et acquisitions et des réorganisations d’entreprise.Dans le cadre de sa pratique, Me Rolland conseille ses clients dans le cadre de leurs projets, qu’il soit question de la création d’une entreprise, d’une acquisition, d’une restructuration ou d’un transfert d’entreprise.Elle conseille aussi des clients sur des dossiers de planification successorale ou de divulgations volontaires dans le cadre desquels elle les représente auprès des autorités fiscales.Outre sa licence en droit de l’Université d’Ottawa et sa maîtrise en droit de l’Université de Montréal, Me Rolland détient un DESS en fiscalité et droit fiscal de HEC Montréal.