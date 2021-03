Les demandeurs sont représentés par Me Christine Nasraoui. Photos : Sites web du cabinet Merchant Law Class, de Kia et de Hyundai

M.et Mmeont déposé une demande d’action collective contre Kia Canada et Hyundai Canada, filiales des deux constructeurs de voitures sud-coréens.M. Roy et Mme Bolduc représentent les consommateurs québécois qui ont acheté une ou des voitures Kia ou Hyundai dotées de certains modèles de moteurs, comme le moteur Nu de 1.8-litre ou le moteur Nu de 2 litres, etc.Les demandeurs sont représentés par Medu cabinet Merchant Law Class.Joint par Droit-inc, les parties défenderesses n’ont pas répondu à nos demandes d’entretien.La demande d’action collective, dont Droit-inc a obtenu une copie, allègue que ces moteurs comportaient des défauts de fabrication.« Ces moteurs ont été fabriqués de manière défectueuse, ce qui a entraîné une usure prématurée des roulements de bielle (rod bearings) », mentionne la requête (notre traduction).D’ailleurs, Kia et Hyundai ont procédé à des rappels de véhicules au Canada, comme le soulignent les documents juridiques. « Entre 2015 et 2019, Hyundai et Kia ont rappelé plus de 500 000 véhicules au Canada pour des défauts de moteur, dus à des débris de fabrication susceptibles de causer une panne des moteurs ».« Les roulements de bielle peuvent s'user de façon permanente et provoquer un bruit de cognement anormal. En conséquence, le moteur peut tomber en panne ou même prendre feu », indique la demande d’action collective.Or, la partie plaignante estime ces rappels insuffisants. Plusieurs véhicules n’auraient pas encore été rappelés alors que des citoyens continuent de rapporter des problèmes et incidents liés à leur moteur.« Malgré le lancement de campagnes de rappels, les défendeurs n'ont pas développé une solution, un remède ou un correctif suffisant », explique la requête. « Dans le cadre de ces campagnes de rappel, les défauts des moteurs des véhicules visés n'ont pas été corrigés ; Les moteurs ont été remplacés par des moteurs contenant les mêmes défauts et/ou des défauts supplémentaires ».La partie demanderesse affirme que Kia et Hyundai ont « échoué à trouver une solution permanente pour remédier à tous les défauts (des moteurs visés) ».« Au lieu de cela, ils ont caché l'existence des problèmes, et n'ont pas réussi à développer une solution permanente ».Les consommateurs, selon la demande, auraient ainsi été contraints de dépenser des « milliers de dollars » et d’assumer eux-mêmes les coûts de réparation de leur moteur défaillant.Outre l’acceptation de leur requête, M. Roy et Mme Bolduc espèrent notamment que Kia Canada et Hyundai Canada seront condamnés à payer des dommages aux membres du recours.La liste des moteurs mis en cause : Nu 1,8 litre ; Nu 2 litres, Gamma 1,6 litre ; Lambda II 3 litres ; Lamba II 3,3 litres ; moteur à injection directe d'essence de 3,3 litres turbocompressé Lambda II ; moteur à injection multipoint Theta II de 2,4 litres.