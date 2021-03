Mes Rebecca Palanee et Benjamin Lachance. Photos : Site web de Dunton Rainville

Dunton Rainville a retenu les services de Meset, qui ont en commun de se spécialiser entre autres en droit municipal.Me, vice-président du Conseil de direction de Dunton Rainville, a commenté ces nominations en réaffirmant l’intention du cabinet de poursuivre sa croissance.« Nous sommes très fiers d’accueillir ces jeunes avocats au sein de nos équipes. Nous sommes toujours à la recherche de professionnels talentueux qui sauront contribuer à l’atteinte de nos objectifs d’affaires en offrant un service hors pair à nos clients », a-t-il ajouté.Me Rebecca Palanee oeuvre autant en droit municipal qu’en droit administratif. Avant de se joindre à l’équipe de Montréal de Dunton Rainville, la Barreau 2019 a exercé pendant près de deux ans chez Gouin et associés, un cabinet boutique en litige civil et commercial.Ayant complété son stage du Barreau au sein de la fonction publique, elle a été appelée à plaider régulièrement devant le Tribunal administratif du Québec. Excellente vulgarisatrice juridique, elle agit également en tant que formatrice auprès de ses clients.Avant de compléter son baccalauréat en droit civil à l’Université d’Ottawa, Me Benjamin Lachance a obtenu un baccalauréat en psychologie à l’Université de Montréal. N’ayant pas étanché sa soif d’apprendre, il entreprend en ce moment une maîtrise en droit constitutionnel et municipal, pour laquelle il a obtenu la bourse Raoul Barbe et Yolande Larose.Le Barreau 2020 travaille principalement dans les domaines du droit public, du droit municipal et du litige civil et commercial.